Totul pe noapte X Tommy Hilfiger 2025 – Primul raliu de regularitate nocturn cu autovehicule istorice din România a luat startul pe 15 noiembrie!

Cel mai vechi autovehicul înscris este fabricat acum 60 de ani.

Retromobil Club România marchează astfel un moment important, un pas firesc în completarea evenimentelor cu automobile istorice pe care le organizează de 27 de ani.

„”Totul pe Noapte” este o premieră care plasează România pe harta țărilor care găzduiesc evenimente de regularitate pentru vehicule istorice desfășurate pe timp de noapte, evenimente care în Europa sunt la modă de decenii. Este un pas important pentru noi, deoarece ne bazăm pe cultivarea deprinderilor de a conduce un automobil istoric pe drumuri nocturne, în deplină siguranță, lucru pe care acest eveniment îl propune în premieră pasionaților de raliuri de regularitate cu autovehicule istorice din țara noastră”, declară Dragoș Dobre, președintele comisiei de evenimente a Retromobil Club România.

În Europa, evenimente similare pun accentul pe experiențe de condus nocturne sau parțial nocturne pentru vehicule clasice și sunt organizate de decenii. Printre acestea se numără White Nights Rally în Scandinavia, care profită de fenomenul „nopților albe” din țările nordice, Raliul Monte Carlo din Franța, Ypres Historic Regularity și Raliul celor 100 de mile din Belgia, evenimente ce includ și parade nocturne sau petreceri elegante, precum și diverse etape de traseu care sunt parcurse pe timp de noapte.

Astfel, “Totul pe Noapte” aduce o experiență inedită și autentică în lumea automobilismului din România, pe un traseu de peste 150 km, cu startul din Brașov, la AFI Brașov, și finish-ul în orașul Covasna. La raliu participă 15 echipaje din toată țara, cu vehicule istorice având o vechime cuprinsă între 30 și 60 de ani, cel mai vechi model fiind din 1965. “Totul pe Noapte” este un raliu de regularitate , un eveniment turistic cu elemente culturale și o latură competitivă bazată pe regularitate.

Clasamentul final se stabilește în funcție de respectarea vitezelor medii impuse, nu pe viteza maximă sau timpii cei mai buni. Viteza medie nu depășește 50 km/h iar evenimentul se desfășoară pe drumuri normale, deschise traficului public, fără închiderea traseului.

Retromobil Club România, cea mai importantă organizație a pasionaților de vehicule istorice din țară noastră, organizează de 27 de ani raliuri de regularitate cu automobile clasice, printre cele mai cunoscute fiind Carpați Retro și Raliul Memorial Giurgiu 1904. Clubul atrage anual interesul a peste 170 de echipaje în cadrul singurului Campionat dedicat Raliurilor de Regularitate cu Vehicule Istorice, pe care îl organizează neîntrerupt pentru al 10- lea an. Acest eveniment este realizat în parteneriat cu Tommy Hilfiger, unul dintre cele mai recunoscute branduri de lifestyle premium din lume, o sursă de admirație și inspirație pentru consumatori încă din 1985. Fascinația designerului pentru sporturile cu motor a evoluat în decenii de implicare, brandul promovând o mai mare incluziune și redefinind modul în care moda apare pe circuit. Programul Totul pe Noapte X Tommy Hilfiger:

16 noiembrie 2025

12:00 – 13:00 – Deplasare către AFI Brașov

13:30 – 14:00 – Premierea câștigătorilor (Tommy Hilfiger / AFI Brașov)

Pe durata întregului weekend, un vehicul istoric va fi expus în magazinul AFI Brașov, iar în magazinul Tommy Hilfiger vizitatorii vor putea participa la o activare interactivă. Premiile vor fi oferite de Tommy Hilfiger și Retromobil Club România.

Eveniment organizat de Retromobil Club România în parteneriat cu Tommy Hilfiger, cu sprijinul AFI Brașov. Partenerii evenimentului: Chronofun.com, Visit Covasna, Primăria Covasna, Castel Kálnoky