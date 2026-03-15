Kim Jong Un o inițiază pe fiica sa în testarea rachetelor balistice

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat sâmbătă lansarea de testare a 12 lansatoare multiple de rachete de calibru 600 mm, a anunțat presa de stat KCNA, citată de Reuters. Totul se întâmplă după ce Statele Unite și Coreea de Sud au lansat săptămâna aceasta exerciții majore anuale în Coreea de Sud.

Kim Jong Un spune că că exercițiul îi va expune pe „inamicii aflați în raza de atac de 420 km la neliniște” și „le va oferi o înțelegere profundă a puterii distructive a armelor nucleare tactice”.

Imaginile de la agenția de știri de stat KCNA îi arătau pe Kim și pe fiica sa, potențialul succesor al acestuia, cunoscut sub numele de Kim Ju Ae, urmărind testele cu rachete balistice.

„Rachetele lansate au lovit insula țintă din Marea de Est a Coreei, aflată la aproximativ 364,4 km distanță, cu o precizie de 100%”, a anunțat KCNA.

Armata sud-coreeană a anunțat sâmbătă că Coreea de Nord a lansat peste 10 rachete balistice spre mare, în largul coastei de est a țării.

Rachetele au fost lansate dintr-o zonă din apropierea capitalei Phenian în jurul orei 13:20, ora locală, și au zburat aproximativ 350 de kilometri, a anunțat Seulul.

Săptămâna trecută, Kim Yo Jong, lider nord-coreean și sora liderului Kim Jong Un, a declarat că exercițiile militare dintre SUA și Coreea de Sud au fost o „repetiție provocatoare și agresivă” care ar dăuna stabilității regionale.

Coreea de Sud și Washingtonul spun că exercițiile sunt pur defensive și vizează testarea pregătirii împotriva amenințărilor militare din partea Coreei de Nord.

Duminică, Coreea de Nord a declarat că va efectua frecvent astfel de exerciții regulate pentru a verifica capacitatea de descurajare a războiului a RPDC.

Coreea de Nord a testat lansări cu o gamă largă de rachete balistice și de croazieră timp de mai bine de două decenii, în încercarea de a dezvolta mijloacele de lansare a armelor nucleare, pe care se crede că le-a construit cu succes.

Prin urmare, Phenianul a fost supus multiplelor sancțiuni ale Consiliului de Securitate al ONU din 2006, dar rămâne sfidător, în ciuda obstacolelor severe pe care le-au creat în calea comerțului, economiei și apărării sale.

Joi, prim-ministrul Coreei de Sud, Kim Min-seok, s-a întâlnit la Washington cu președintele SUA, Donald Trump, ca să discute modalități de redeschidere a dialogului cu Coreea de Nord.

Trump este nerăbdător să profite de orice ocazie pentru a se întâlni cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a declarat reporterilor președintele Coreei de Sud.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)