Toyota cere o alianță

În fața acestei schimbări istorice, vicepreședintele Toyota și responsabilul pentru strategia industrială a grupului, Koji Sato, a lansat un apel fără precedent către rivalii japonezi, cerând o colaborare mai strânsă pentru a face față concurenței venite din China.

Potrivit oficialului Toyota, constructorii japonezi nu își mai permit să dezvolte separat toate tehnologiile necesare noii generații de automobile și ar trebui să standardizeze anumite componente și platforme tehnice. O astfel de strategie ar reduce costurile de dezvoltare și ar accelera lansarea de modele competitive, în special în segmentul vehiculelor electrice. Apelul vine într-un moment în care producătorii chinezi își consolidează rapid poziția pe piața europeană. Datele privind înmatriculările din luna mai arată că mărcile chineze au depășit pentru prima dată constructorii japonezi, în pofida taxelor vamale impuse de Uniunea Europeană pentru automobilele electrice produse în China.

Expansiunea este susținută de game moderne de modele electrice și hibride, prețuri competitive și investiții masive în fabrici și rețele comerciale europene. În paralel, BYD și-a anunțat ambiția de a deveni cel mai mare constructor auto din lume în următorii cinci ani, mizând pe dezvoltarea accelerată din Europa și din alte piețe internaționale. Compania consideră că poate atinge acest obiectiv chiar și fără acces pe piața americană.