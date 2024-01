Un top al mașinilor care nu sunt mărci chinezești. Cele mai bune electrice

Porsche își menține cartea de vizită la cote ridicate cu Taycan. Cross Turismo este cel mai complet break rapid disponibil în prezent. Nu este nici pe departe cel mai mare sau cel mai practic, dar în ceea ce privește amploarea abilităților sale și îndeplinirea rolului pe care și l-a propus este genial. Poate fi oricând înlocuitor pentru Audi RS6 sau Panamera. Taycan CT are inima unei mașini sport care poate oferi distracție absolută pe drumul potrivit și plăcere la o plimbare liniștită. Ai putea crede despre e-tron GT că este mai bun decât Taycan. Audi oferă cu puțin mai mult confort și spațiu, dar o viteză puțin mai mică. În realitate, diferențele sunt sesizabile. Totul se va rezuma la ce marcă preferați și la ce caroserie vă atrage. Audi s-a păstrat în limitele arhicunoscute și poate fi o atracție pentru fanii mărcii, dar s-a dovedit că marea parte a consumatorilor de electrice sunt atrași de designuri altfel. În plus, dacă pui în balanță și prețul, e-tron GT pierde clar și în fața lui Model 3 sau Ioniq 6.

De peste Atlantic

Mașina momentului de la Tesla este Model 3. Chiar dacă este fabricată în China, modelul beneficiază încă de subvenții, dar situația s-ar putea schimba. Ar fi multe de spus despre Model 3. Chiar dacă are deja o istorie cu premii încă din 2019 și se fabrică încă din 2017, creația lui Musk este un pretendent serios în fața oricărui vehicul electric. Până acum, nimic de pe piață nu a reușit încă să învingă Model 3 pe toate planurile, chiar dacă modelul nu este lipsit de defecte. Tesla se mai poate mândri în top și cu SUV-ul denumit Model Y. Are atuul că nu e construit în China pentru piața din UE, ci în Germania, așa cum pentru SUA se produce chiar pe pământ american. Unii spun că Modelul Y este acum mașina-poster, pentru că dacă elimini motorul, cutia de viteze, sistemul de evacuare și toate instalațiile rezervorului de combustibil - care ocupă spațiu în cazul unei clasice - poți obține un habitaclu generos și mult spațiu de depozitare. Evident, acest lucru nu este la fel de sexy ca Autopilotul sau Ludicrous Mode de pe Model S sau Model X (un mod care sporește accelerația mașinii într-un asemenea stil încât pot fi atinse viteze incredibile, cum ar fi 100 km/h din repaus în doar 2,5 secunde), dar va face din Model Y o mașină versatilă, care beneficiază de o încărcare infailibilă, un consum frugal de energie electrică. Ford Mustang Mach-E este un muscle car electrocutat. Amprentă de trăgător de fiare la sală, dar cu o versatilitate care-l pune între Polestar 2 și Jaguar I-Pace. Ford mizează mult pe Mustangul său bine primit de clienții din America.

Clasicii, reinventați

BMW n-are cum să lipsească dintr-un top al electricelor anului. Bavarezii au anunțat deja că vor realiza versiuni cu baterii ale tuturor modelelor sale de masă, așa cum a făcut deja cu Mini Electric și iX3. Dar a dorit să construiască un automobil complet electric ca o vitrină pentru cele mai bune lucrări pe care le-a realizat în ceea ce privește materialele, aerodinamica și asistență pentru șofer. Așa a ieșit iX, un fel de casă mare și confortabilă pe roți, dotată cu o cantitate imensă de tehnologie. Aceasta are rolul de a oferi șoferului liniștea condusului în siguranță maximă, în timp de pasagerii se pot relaxa sub beția de luminițe și sunete de înaltă calitate. Este eficient pentru un e-SUV de dimensiuni mari, are o autonomie impresionantă și se poate reîncărca destul de rapid. BMW i4 oferă ceea ce nu găsești pe Tesla Model 3 sau Polestar 2, o tracțiune spate care aduce aminte de strămoșii prestigioasei mărci germane. Este confortabil și bine făcut, în timp ce autonomia poate permite aproape oricui să facă aproape oricare dintre călătoriile sale pe șosea. Se încarcă rapid, iar condusul energic sau temperaturile scăzute nu afectează autonomia la fel de mult ca unele EV-uri. Nu arată ca o navă spațială, dar mulți oameni nu își doresc asta. Este un BMW adevărat. Enyaq iV este dovada faptului că, încă o dată, Skoda a construit o mașină care ar putea fi mai bună de cumpărat decât echivalentul Volkswagen. Enyaq reușește să depășească ID.4 pe mai multe fronturi. Se conduce la fel de bine ca și verișoara sa, dar are un interior mai puțin enervant, mai practic și, cel mai important, este mai ieftină. ID4 joacă împotriva crossoverelor, după ce ID3 s-a vrut o reinterpretare electrică a Golfului. Crossoverele sunt vehicule de familie, iar judecat prin prisma acestui aspect, ID.4 lovește exact la țintă. Mercedes poate fi reprezentat de EQS, care preia toate avantajele pe care le promite un EV - fluiditate, liniște, performanțe fără efort și o ambalare inteligentă a caroseriei - și îmbină toate acestea cu tot ceea ce titratul producător german a învățat în decursul a mai multor decenii.

Surorile coreene

Hyundai Ioniq 6 a fost o surpriză pentru toată lumea. Ca și tupeul firmei coreene de a pune în vânzare un automobil cu un design atât de impresionant. Dacă Hyundai reușește să mențină acest elan în ceea ce va urma după Ioniq, atunci automobilele ID ale VW și chiar clanul EQ al Mercedes ar trebui să fie extrem de îngrijorate. Fratele de trust al lui Ioniq, Kia EV6, este un SUV sportiv care impresionează prin tehnologii și calitatea materialelor, prin frânarea recuperativă și puterea motoarelor electrice. EV6 își croiește o cale foarte diferită din punct de vedere dinamic față de Hyundai Ioniq 6, cu care împarte motoarele și bateriile. Coborând din lumea celor scumpi, am putea da de Renault Megane E-Tech. O mașină pentru oamenii care cunosc și cărora le plac mașinile „normale”. Este convențional și are un habitaclu frumos, bine finisat și ușor de utilizat. Și are un preț bun, dacă-l luați până la sfârșitul anului, pentru că este doar 25.500 de euro. De la anul, puneți 5.000 în plus. Polestar 2 se trage dintr-un Volvo și are același handicap pentru 2024 ca și Model 3. Este produs în China. Calitatea construcției le va da șoferilor Audi un stres posttraumatic, iar mașina are un adevărat simț al bunului simț - a fost proiectată pentru a funcționa fără probleme.

Alea mici

Nu putem să ocolim din panoplia mașinilor electrice din 2023 automobilele mici. Pe un loc fruntaș, într-un top subiectiv al electricelor 2023, am putea pune un mic vehicul de la Honda. Aventura titratului producător nippon a început cu Urban EV Concept, care a devenit o legendă. Apoi legenda a devenit un prototip și prototipul s-a transformat în cea mai drăguță și mai dorită mașină de la Suzuki Jimny încoace. Honda e, prima mașină pur electrică de masă a producătorilor din Tokyo, este irezistibilă prin formă, proporția maselor, simplitate și originalitate. Aproape că e imposibil să nu vrei una, chiar dacă prețul este de aproape 40.000 de euro. Mini Electric este un vehicul electric foarte complet. Păstrează cam tot ceea ce ne place la un Mini Cooper S standard, dar este nervos și are zero emisii. Dovedește că hatch-ul hot hatch va avea un viitor ca EV. Fiat 500e este mic, dar dacă nu aveți nevoie de spațiu, ar putea fi singura mașină electrică ideală de oraș, pentru că are ca atu prețul. 500e merge suficient de departe cu o încărcare pentru a face deplasările pe autostradă acceptabile. Cu un design elegant, recognoscibil și o senzație de calitate, 500 poate face o figură frumoasă la un preț decent.

Cifre

- 761 de cai putere, forța lui Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

- 26.200 de euro, prețul unui Fiat 500e

- 2,5 secunde până la 100 km/h prinde Tesla în Ludicrous Mode

Avantaje

- plaja mașinilor electrice a crescut mult în 2023

- puteri și autonomii crescute

- tehnologii din ce în ce mai avansate

Dezavantaje

- dispar subvențiile tip Rabla

- sunt încă scumpe

- autonomia depinde de vreme