Urmașa lui Spring

„Pentru început, platforma CMF-EV va oferi Megane E-Tech, apoi viitorul Scenic și noul Alpine GT crossovert. Platforma CMF-BEV va oferi Renault 5, dar și succesorul lui Renault 4, iar pe CMF-A vom aduce, iar aceasta este o decizie pe care am luat-o în acest an, succesorul Daciei Spring”, a declarat Luca de Meo, CEO-ul grupului Renault. Anunțul a fost făcut cu prilejul prezentării datelor financiare ale grupului. Grupul a obţinut venituri în creştere cu 6.3% vs 2020, ajungând astfel la un total de 46.2 miliarde de euro. Renault a obţinut un profit net de 1 miliard de euro, chiar dacă a livrat cu 4,5% mai puţine maşini decât în 2020 (doar 2.69 milioane unităţi).