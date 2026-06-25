Vești importante pentru șoferi. Noi limite de viteză pe autostrăzile din Europa

În timp ce unele țări majorează viteza maximă admisă pe anumite tronsoane, altele analizează introducerea unor restricții suplimentare, cu scopul de a reduce poluarea și a crește siguranța rutiere.

Schimbările vin într-o perioadă în care milioane de europeni se pregătesc de vacanță și traversează granițele cu mașina, ceea ce face ca informarea privind regulile de circulație din fiecare țară să fie esențială, potrivit stiripesurse.ro.

Cehia testează limita de 150 km/h

Republica Cehă a devenit una dintre primele țări europene care experimentează o limită de viteză de 150 km/h pe autostradă. Măsura este aplicată pe un tronson de aproximativ 60 de kilometri al autostrăzii D3, între České Budějovice și Tábor.

Autoritățile au precizat că viteza maximă este permisă doar în condiții favorabile de trafic și vreme. Sistemul este gestionat prin panouri electronice inteligente, care pot modifica în timp real limita de viteză în funcție de vizibilitate, precipitații sau gradul de aglomerare.

Olanda renunță la restricțiile din pandemie

În Olanda, autoritățile au început să relaxeze măsurile adoptate în 2020, când viteza maximă pe timpul zilei a fost redusă la 100 km/h pentru limitarea emisiilor poluante.

Începând cu 2025, șoferii pot circula din nou cu până la 130 km/h pe anumite sectoare ale autostrăzilor A6 și A7. Printre acestea se numără și Afsluitdijk, unul dintre cele mai cunoscute diguri din țară. Guvernul olandez ia în calcul extinderea măsurii și pe alte tronsoane.

Germania vrea introducerea unei limite generale

În Germania, una dintre puținele țări europene fără limită generală de viteză pe numeroase segmente de autostradă, discuțiile privind impunerea unui plafon național continuă.

Decizia vine în contextul presiunilor legate de atingerea obiectivelor climatice asumate pentru 2030. Printre variantele analizate se află introducerea unei limite generale de 120 km/h pe autostrăzi și reducerea vitezei maxime la 80 km/h pe anumite drumuri naționale.

Austria elimină unele restricții speciale

Austria a început să renunțe la o parte dintre restricțiile introduse în trecut pentru protejarea calității aerului. Limitele speciale de 100 km/h aplicate pe anumite autostrăzi în baza legislației de mediu au fost eliminate pe mai multe rute importante.

Astfel, pe autostrăzile Brenner și Inntal, șoferii pot circula din nou cu viteza standard de 130 km/h în timpul zilei. Totuși, pe anumite coridoare de tranzit rămân în vigoare restricții nocturne de 90 km/h.

Turcia permite viteze de până la 140 km/h

Turcia se numără printre statele care au ales să majoreze viteza maximă pe infrastructura modernizată. După creșterea limitei generale de la 120 la 130 km/h, autoritățile au autorizat circulația cu până la 140 km/h pe anumite autostrăzi considerate sigure și adaptate pentru viteze ridicate.

Tendințe diferite în Europa

Evoluțiile din ultimii ani arată că nu există o direcție unitară la nivel european. În timp ce unele state încearcă să fluidizeze traficul și să profite de infrastructura modernă prin creșterea limitelor de viteză, altele pun accent pe reducerea emisiilor și a numărului de accidente.

Pentru șoferii care călătoresc în străinătate, diferențele dintre legislațiile naționale devin tot mai importante. O limită permisă într-o țară poate atrage sancțiuni semnificative imediat după trecerea frontierei.