Diferențe de taxe și impozite în antreprenoriat. Ce alegi între PFA și SRL

Cosmin Dumitrașcu, expert contabil, a explicat în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN cum pot face românii cea mai bună alegere.

Mulți români au fost speriați de veștile privind creșterea taxelor și au decis să renunțe la PFA.

”În momentul în care vii și spui că taxele și impozitele cresc cu data de 1 ianuarie, implicit populația capătă un iz de panică. Și atât timp cât în social media sau la televiziuni se menționează ideea că taxele și impozitele persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale, care se situează fix în același sistem de impozitare, ce credeți că se întâmplă?

”Merg să îmi fac SRL, pentru că taxele și impozitele la mine cresc și nu vreau să dau taxe și impozite nejustificate”. Dar nu mai bine ai face tu, de exemplu, un calcul care implică activitatea PFA-ului tău sau a întreprinderilor individuale sau a sistemului, a entității tale comerciale, să vezi de fapt ce rentează sau ce nu rentează? Pentru că, în realitate, dacă tu, de exemplu, te-ai pune să faci un calcul și ți-ar reieși ideea că, într-adevăr, taxele și impozitele nu îți cresc, de ce să te gândești să faci așa ceva?

Ca să dau un exemplu, am făcut o comparație pe site-ul Registrului Comerțului, cu radierile din anul 2022 versus radieri din decembrie 2023 la ceea ce privește întreprinderi individuale, PFA-uri, și așa mai departe. Cu privire la persoanele fizice autorizate, au fost în număr de 8.136, iar în decembrie 2023 au fost 11.228.

Cărui fapt se datorează această creștere? De ce a ales lumea să facă acest lucru? Din cauza anumitor fake news-uri, să le numesc. Sau poate chiar, într-adevăr, au considerat de cuviință să treacă la noul sistem al SRL-ului. Dar 40% mi se pare enorm. Într-adevăr, taxele și impozitele la PFA au crescut începând cu 2024. Dar oare chiar așa să fie? Din punct de vedere al impozitării, atât de multe PFA-uri să fie afectate?”, a spus Cosmin Dumitrașcu, la Antena 3 CNN.

Schimbări PFA

”Impozitul rămâne același, de 10% la ceea ce se realizează din punct de vedere al câștigului. Spun câștig pentru că, în urmă, am mai spus profitabilitate și lumea a început să sară cu gura pe mine că la PFA nu există profitabilitate, ci doar câștig. E același lucru în realitate. Ceea ce s-a schimbat cu adevărat a fost, într-adevăr, Sănătatea, care se va plăti sănătate, la extra sănătate, la cât mai multă sănătate. În ce constă acest lucru?

În situația în care avem, să presupunem, o persoană fizică autorizată sau, mă rog, o entitate comercială în categoria PFA-urilor, unde aici intră și cabinetele de avocatură, și executorii judecătorești, și experții contabil, toate acele entități comerciale în regim de PFA, Sănătatea se plafonează la 60 de salarii. Ce înseamnă acest lucru? Că până în anul 2023 Sănătatea era raportată la 16,12 sau 24 de salarii minime pe economie. Să luăm un caz concret. Dacă facem un calcul, de 3000 de lei înmulțit cu 6, asta însemna 18000 de lei. 3000 de lei înmulțit cu 12 însemna 36000 de lei. 3000 de lei înmulțit cu 24 însemna 72000 de lei. Concret, un PFA putea să plătească Sănătate la maximum 72000 de lei, indiferent de cât realiza din punct de vedere al câștigului.

Pensia, la fel, plafonată la 12 sau 24 de salarii.

Vine însă anul 2024 care spune că taxa cu privire la sănătate se plafonează abia la 60 de salarii. Și acum, dacă facem un calcul și un exercițiu de imaginație, putem să luăm un câștig lunar al PFA-ului în cuantum de 10.000 de lei. Cred că este rezonabilă suma. Și facem calculul la cei 10.000.

La 10.000 x 12 luni, înseamnă o profitabilitate, un câștig, de 120000 de lei pe an. 120000 de lei pe an înseamnă că a depășit 24 de salarii minime pe economie, prin urmare, o sănătate de 12000 de lei pe an. Deci, de la 7200 la 12.000 de lei, este enorm.

De exemplu, dacă reiese un câștig de 200000 de lei, sănătatea devine 20000 de lei.

Pe de altă parte, pensia este raportată la 24 de salarii maxime. Cei 120000 de lei pe care i-am luat în calcul inițial, depășesc 24 de salarii minime pe economie. 24 de salarii minime pe economie, în acest moment, înseamnă 79200 de lei.

Cei 79200 de lei, dacă îi înmulțim cu 25%, trebuie să dăm mai departe către sistemul de pensii din România 19.800 de lei. La care adăugăm Sănătatea de 12000 de lei pe care am calculat-o mai devreme și avem 31800 de lei într-un singur an.

Suma aceasta, de 31000 de lei, reprezintă o cheltuială deductibilă, într-adevăr, pentru PFA. Și o scădem din cei 120.000 de lei anual. Reiese 88200 de lei pe care îi înmulțim cu 10% impozit. Asta înseamnă 8820 de lei impozit de 10% pe care PFA-ul îl plătește. Plus ceea ce am spus mai devreme.

Cu alte cuvinte, nu cumva ne apropiem de taxele salariale? Ce dorință să mai aibă omul să fie în sistem PFA? De ce să își mai asume corvoada fiscalității? Vorbim de taxe de 40%. Iar la salariu, 47,25%. Pentru că acolo avem 10% impozit, 10%, CASS, 25% CAS și 2,5% contribuții asigurătorii în muncă. Deci ne apropiem de taxe salariale.

Este adevărat că, la PFA, cu cât faci mai mulți bani, taxele devin din ce în ce mai mici. Da, nu este niciun fel de problemă, dar câte persoane sunt la venituri de 400-500 de mii de lei, de peste 400-500 de lei, în categoria PFA? Foarte puține. Pentru că în momentul în care tu deja desfășori activitate economică de asemenea manieră, de asemenea amploare, deja ai nevoie de un SRL. Mai ales în momentul în care tu vrei să ai un renume în lumea antreprenorială.

În cazul meu, dacă vine cineva și îmi spune că are un PFA și vrea să lucreze cu mine, eu îi spun clar că, dacă nu este plătitor de TVA, nu. De ce? Pentru că nu îmi prezintă încredere. Cum să lucrez eu cu un PFA ,în condițiile în care nu văd că are o activitate economică cu adevărat stabilă? Nu îmi inspiri încredere în mediul de afaceri.

Cam asta este povestea despre PFA-uri. Taxele și impozitele într-adevăr sar în aer, dar în considerentul în care avem, de exemplu, de a face cu o activitate mică, ne gândim că avem o persoană care este la început de drum, care nu știe cu ce se mănâncă, care nu vrea să își complice existența, care are de exemplu un venit foarte mic, de 6000 de lei. La o sumă de 6000 de lei nu are rost să te complici cu un SRL. Asta în ideea în care ai de plătit administrarea SRL, ai de plătit un contabil.

Atenție, legea contabilității spune expres că trebuie să ai un contabil șef angajat pe societate sau un director economic care trebuie să fie cu studii superioare economice. Lumea fiind neinformată din acest punct de vedere, nu știu câte cazuri am văzut în care lucrau cu o persoană neautorizată în domeniu, tocmai ca acea persoană să nu declare taxe și impozite, și uite cum ajungeau în fața controlului fiscal, inspecție fiscală sau control de fond, în care erau total neasigurați”, mai spune expertul contabil.

De ce alegi SRL

”În 2022, îmi aduc aminte bine și acum, a apărut Ordonanța de Urgență numărul 16 care dinamitează mediul de business. Trecem în 2023, care, prin legea pe care OG 16 o guvernează, și anume impozitarea microîntreprinderilor, spune în felul următor. Plafonul de la 1 milion de euro trece la 500 de mii de euro, dar nu doar în aceste condiții. Trebuie să întrunești și alte condiții ca să rămâi microîntreprindere. Și anume o normă întreagă la salarizare, nu ai o normă întreagă la salarizare, treci la impozitarea profitului.

Pe lângă aceasta, ai venituri din consultanță de 20%. Ce depășește 20% trebuie să treci la impozitarea profitului. Toate aceste lucruri se continuă cu excluderea microîntreprinderii. Am spus foarte clar și foarte concret, se merge spre excluderea microîntreprinderilor pentru că în percepția Ministerului Finanțelor Publice este un fel de evaziune fiscală mascată. Din punctul meu de vedere, nu este nimic mai fals.

De asemenea, vine Ordonanța de Urgență numărul 115, care spune în felul următor, dinamitând mediul de business, pentru 2024. În conjunctura în care în octombrie 2023 asistam la Legea 296 cu privire la plafoane de casierie, cu privire la noul sistem de impozitare la microîntreprindere, etc., iată că mai avem una începând cu 1 ianuarie 2024, în care antreprenorii sunt obligați, până pe data de 31 martie, în considerentul în care au mai multe microîntreprinderi, să spună care rămâne microîntreprindere.

Să presupunem că avem trei microîntreprinderi. Doar una mai poate rămâne microîntreprindere, în considerentul în care avem peste 25% procent de părți sociale. Toate celelalte trec la 16%. Dar partea mai puțin plăcută. Să presupunem că avem o cifră de afaceri, din toate cele trei microîntreprinderi, de peste 500.000. Toate microîntreprinderile trebuie să treacă la plătitor de impozit pe profit 16%.

Nu mai spun că asistăm la triplarea impozitului pe microîntreprinderi. În situația în care avem, de exemplu, cifră de afaceri de peste 300.000 de lei, în trimestrul în care depășim această cifră de afaceri, procentul de impozitare se triplează.

Să luăm un caz concret, să spunem că, în situația în care ne aflăm în luna mai, și considerăm că avem 280.000 de lei cifra de afaceri, la finalul lunii mai depășim această cifră de 300.000 de lei. Practic, vom impozita cu 3% începând 1 aprilie 2024. Practic începutul trimestrului va reprezenta impozitarea de 3% pentru microîntreprinderi.

Depășim 500.000 de euro, asta trebuie neapărat specificat, să presupunem că în luna octombrie, începând cu 1 octombrie, trecem la impozitarea profitului. Nu înseamnă că dacă am depășit 500.000 de euro, plătim 3%, cum se mai aude prin mediul antreprenorial. Se merge direct la 16%”, a concluzionat Cosmin Dumitrașcu în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.