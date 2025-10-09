x close
Leul s-a apreciat, joi, în raport cu principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   18:45
Sursa foto: Hepta

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0953 lei, în scădere cu 0,10 bani (-0,01%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0963 lei.

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3848 lei, mai puţin cu 0,50 bani (-0,11%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3898 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4723 lei, în scădere cu 0,82 bani (-0,14%), faţă de 5,4805 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, joi, până la valoarea de 569,1075 lei, de la 570,6857 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES/

