Limba română: Ce înseamnă cuvântul „militant”

de Andreea Tiron    |    14 Mar 2026   •   07:20
Sursa foto: Hepta

Cuvântul „militant” este folosit pentru a descrie o persoană care susține în mod activ o idee, o cauză sau un set de principii.

Termenul apare frecvent în contexte sociale, politice sau civice și se referă la oameni implicați activ în promovarea unor valori sau schimbări.

Definiția cuvântului „militant” în DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul „militant” are următoarea definiție:

Militánt, -ă, militanți, -te (adj., s. m. și f.)persoană care militează activ pentru o idee, o cauză socială, politică sau ideologică; care luptă sau susține cu convingere o anumită cauză.

Astfel, un militant este cineva care nu doar crede într-o idee, ci și acționează pentru a o promova sau apăra.

Cum este folosit termenul „militant”

În viața de zi cu zi, cuvântul apare în mai multe contexte. De exemplu, se poate vorbi despre:

  • militanți pentru drepturile omului

  • militanți pentru protecția mediului

  • militanți politici

  • militanți pentru diverse cauze sociale

În toate aceste situații, termenul descrie o persoană implicată activ în susținerea unei cauze.

Originea cuvântului

Cuvântul „militant” provine din francezul militant, care la rândul său are originea în latinescul „militare”, ce înseamnă „a lupta” sau „a servi ca soldat”.

Deși originea termenului este legată de ideea de luptă, în prezent el este folosit mai ales în sens figurat, pentru a descrie implicarea activă într-o cauză sau într-o mișcare.

Sensul figurat al termenului

În limbajul modern, a fi militant nu înseamnă neapărat a lupta în sens fizic, ci a susține cu determinare și implicare o idee sau un principiu.

De exemplu, un militant poate:

  • participa la campanii sau acțiuni publice

  • promova o cauză în mediul online sau în comunitate

  • susține inițiative sociale sau civice

Prin urmare, termenul implică activism și implicare constantă.

Cuvântul „militant” desemnează o persoană care susține activ și cu convingere o idee sau o cauză. Conform definiției din DEX, termenul se referă la cineva care militează pentru un scop sau pentru anumite valori, implicându-se activ în promovarea acestora în societate.

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
