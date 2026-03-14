Limba română: Ce înseamnă cuvântul „militant”

Termenul apare frecvent în contexte sociale, politice sau civice și se referă la oameni implicați activ în promovarea unor valori sau schimbări.

Definiția cuvântului „militant” în DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul „militant” are următoarea definiție:

Militánt, -ă, militanți, -te (adj., s. m. și f.) – persoană care militează activ pentru o idee, o cauză socială, politică sau ideologică; care luptă sau susține cu convingere o anumită cauză.

Astfel, un militant este cineva care nu doar crede într-o idee, ci și acționează pentru a o promova sau apăra.

Cum este folosit termenul „militant”

În viața de zi cu zi, cuvântul apare în mai multe contexte. De exemplu, se poate vorbi despre:

militanți pentru drepturile omului

militanți pentru protecția mediului

militanți politici

militanți pentru diverse cauze sociale

În toate aceste situații, termenul descrie o persoană implicată activ în susținerea unei cauze.

Originea cuvântului

Cuvântul „militant” provine din francezul militant, care la rândul său are originea în latinescul „militare”, ce înseamnă „a lupta” sau „a servi ca soldat”.

Deși originea termenului este legată de ideea de luptă, în prezent el este folosit mai ales în sens figurat, pentru a descrie implicarea activă într-o cauză sau într-o mișcare.

Sensul figurat al termenului

În limbajul modern, a fi militant nu înseamnă neapărat a lupta în sens fizic, ci a susține cu determinare și implicare o idee sau un principiu.

De exemplu, un militant poate:

participa la campanii sau acțiuni publice

promova o cauză în mediul online sau în comunitate

susține inițiative sociale sau civice

Prin urmare, termenul implică activism și implicare constantă.

Cuvântul „militant” desemnează o persoană care susține activ și cu convingere o idee sau o cauză. Conform definiției din DEX, termenul se referă la cineva care militează pentru un scop sau pentru anumite valori, implicându-se activ în promovarea acestora în societate.