Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,2740 lei, în scădere cu 2,15 bani (-0,5%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,2955 lei.



În schimb, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5783 lei, în urcare cu 1,84 bani (0,33%), faţă de 5,5599 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 694,7316 lei, de la 689,9950 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES