Bursa de la Bucureşti creşte marginal în sesiunea de joi pe o lichiditate scăzută

Au crecsut acţiuni ca Nuclearelectrica (1,18%), Transport Trade Services (0,87%), Romgaz (0,74%) şi Aquila Part Prod Com (0,71%), potrivit datelor agregate de ZF de la BVB.

La polul opus, au fost înregistrate scăderi de către acţiunile Digi Communications (minus 2,74%), MedLife (minus 2,67%), TeraPlast (minus 0,52%), Banca Transilvania (minus 0,36%) şi Fondul Proprietatea (minus 0,06%), iar Electrica a rămas la acelaşi preţ.

Lichiditatea pe toate instrumentele şi ambele pieţe a fost de 37,7 mil. lei, cu mult sub media zilnică de tranzacţionare de 145,3 mil. lei, iar cele mai lichide acţiuni au fost Banca Transilvania (10,7 mil. lei), OMV Petrom (8,5 mil. lei) şi Digi (1,34 mil. lei).

De la începutul anului, indicele principal BET are un avans de 13,5%, în timp ce indicele dividendelor BET-TR afişează plus 21,2%, indicele companiilor din energie BET-NG are 9,7%, iar indicele BETAeRO al pieţei secundare afişează o scădere de 3,2%.

