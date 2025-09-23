Câștiguri duble pentru investitorii la bursă care au mizat pe acțiunile Transgaz

Analiștii apreciază performanța bursieră a cotației TGN, în ultimul an, drept una robustă și pozitivă, reflectând performanța financiară solidă a companiei, strategia de dezvoltare și poziția sa strategică în sectorul energetic românesc. Această evoluție indică un interes susținut al investitorilor și confirmă rolul esențial al Transgaz în infrastructura energetică națională, potrivit analiștilor.

De la începutul anului, acțiunile Transgaz au crescut cu 105%, de la 23,80 lei/acțiune lei, la începutul lunii ianuarie 2025, la 48,85 lei/acțiune, în data de 22 septembrie 2025. Menținerea unei tendințe generale de creștere indică încrederea pieței în performanța pe termen mediu și lung a companiei și interesul crescut din partea investitorilor, atrași de potențialul de creștere și de randamentele oferite de companie.

Comparativ cu prima zi de tranzacționare din anul 2025, capitalizarea bursieră a Transgaz a crescut cu 105%, la valoarea de 9.202 milioane lei (1.813 milioane euro), în data de 22.09.2025.

Profitul net realizat de Transgaz (TGN), în semestrul I 2025, conform situațiilor financiare consolidate, a fost de 518.96 milioane lei înregistrând o creștere de 2,82 ori, respectiv cu 335.111 mii lei, comparativ cu realizările la 30.06.2024, a transmis compania, printr-un raport la Bursa de Valori București. Secretariatul General al Guvernului deține 58,5% din Transgaz.

Acțiunea Transgaz este una de portofoliu, atractivă, pe fondul obiectului de activitate al companiei, statutului de monopol deținut de Transgaz în transportul gazelor naturale, poziției deținute de companie pe piața energetică națională și internațională, profilului financiar robust și capacității Transgaz de a genera performanțe, politicii de dividende atractive, precum și calității actului de management al companiei, conform prezentărilor făcute la Bursa de Valori București.

