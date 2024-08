Certificatul energetic pentru clădiri și impactul său asupra valorii imobilelor

Acest document, cunoscut și sub numele de certificat de performanță energetică, oferă o imagine clară asupra performanței energetice a unei clădiri și are un impact semnificativ asupra valorii imobilelor.

În acest articol, vom explora în detaliu ce reprezintă certificatul energetic, cum influențează el valoarea proprietăților și de ce este important pentru proprietari, cumpărători și chiriași deopotrivă.

Ce este certificatul energetic?

Certificatul energetic este un document oficial care evaluează performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire (apartament, spațiu comercial etc.).

Acesta oferă informații despre consumul de energie al imobilului și emisia de CO 2 asociată, încadrând proprietatea într-o anumită clasă energetică, de la A+ (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă).

Acest document este obligatoriu în România pentru toate clădirile și apartamentele care sunt vândute, închiriate sau construite, precum și în cazul renovărilor majore.

El are o valabilitate de 10 ani de la data emiterii, cu excepția situațiilor în care se efectuează lucrări de renovare majoră care pot afecta performanța energetică a clădirii.

Importanța certificatului energetic

Certificatul de performanță energetică joacă un rol important în mai multe aspecte:

Informare: Oferă proprietarilor, potențialilor cumpărători sau chiriași informații clare despre eficiența energetică a imobilului. Conformitate legală: Este un document obligatoriu în tranzacțiile imobiliare și pentru clădirile noi. Ghid pentru îmbunătățiri: Conține recomandări pentru creșterea eficienței energetice a clădirii. Impact asupra valorii imobilului: Poate influența semnificativ prețul de vânzare sau de închiriere al unei proprietăți.

Cum se obține un certificat energetic?

Pentru a obține un certificat energetic, proprietarul trebuie să apeleze la serviciile unui auditor energetic autorizat.

Companii precum Enermed Impex SRL din București, care are în componență auditori energetici atestați cu gradul I profesional (cel mai înalt grad), pot oferi acest serviciu.

Procesul de obținere a unui certificat energetic implică următorii pași:

Contactarea unui auditor energetic autorizat. Furnizarea documentației necesare (planuri, schițe, informații despre sistemele de încălzire și răcire etc.). Vizita auditorului la proprietate pentru evaluare și măsurători. Analiza datelor și calculul performanței energetice. Emiterea certificatului energetic.

Informații despre actele necesare pentru obținerea certificatului energetic și prețul solicitat de specialiștii din cadrul Enermed Impex SRL București sunt afișate pe site-ul companiei.

Impactul certificatului energetic asupra valorii imobilelor

Acest act are o influență considerabilă asupra valorii unei proprietăți imobiliare.

Acest impact se manifestă în mai multe moduri:

Prețul de vânzare

Un imobil cu o clasă energetică superioară (A+, A sau B) poate avea un preț de vânzare mai mare comparativ cu o proprietate similară, dar cu o clasă energetică inferioară.

Acest lucru se datorează faptului că potențialii cumpărători sunt dispuși să plătească mai mult pentru o proprietate eficientă din punct de vedere energetic, știind că vor avea costuri de întreținere mai mici pe termen lung.

Studiile de piață arată că diferența de preț între două proprietăți identice, dar cu clase energetice diferite, poate ajunge până la 5-10% în favoarea celei mai eficiente energetic.

Atractivitatea pe piața imobiliară

Proprietățile cu certificate energetice în care clădirile sunt încadrate în clase energetice superioare sunt mai atractive pentru potențialii cumpărători sau chiriași.

Acestea se vând sau se închiriază mai repede, reducând timpul în care imobilul stă pe piață.

Acest aspect este deosebit de important în perioadele cu o ofertă mare de proprietăți, când cumpărătorii au mai multe opțiuni din care să aleagă.

Costuri de întreținere reduse

O clasă energetică superioară indică faptul că proprietatea are costuri de întreținere mai mici, în special în ceea ce privește consumul de energie pentru încălzire, răcire și iluminat.

Acest aspect este foarte atractiv pentru potențialii cumpărători sau chiriași, care vor lua în considerare nu doar prețul inițial al proprietății, ci și costurile pe termen lung.

Potențial de îmbunătățire

Certificatul energetic oferă recomandări pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii.

Aceste recomandări pot fi văzute ca oportunități de creștere a valorii proprietății prin investiții în renovări și modernizări energetice.

Conformitatea cu reglementările legale

În contextul în care reglementările privind performanța energetică a clădirilor devin tot mai stricte, o proprietate cu un certificat energetic cu o clasă energetică superioară este mai probabilă să fie conformă cu viitoarele standarde.

Acest lucru îi poate crește valoarea pe termen lung și poate reduce costurile potențiale de conformare în viitor.

Impactul asupra ipotecilor și finanțărilor

Unele instituții financiare iau în considerare certificatul energetic atunci când evaluează o proprietate pentru acordarea unui credit ipotecar.

O clasă energetică bună poate duce la condiții mai avantajoase de creditare, cum ar fi rate ale dobânzii mai mici sau termene mai lungi de rambursare, ceea ce poate crește indirect valoarea proprietății.

Responsabilitatea socială și de mediu

În contextul actual, în care preocupările legate de schimbările climatice și responsabilitatea de mediu sunt tot mai prezente, proprietățile cu eficiență energetică ridicată sunt percepute mai pozitiv.

Acest aspect poate influența decizia de cumpărare sau închiriere, în special în cazul companiilor sau persoanelor care acordă o importanță deosebită sustenabilității.

Comparabilitatea pe piață

Certificatul energetic oferă o modalitate standardizată de a compara proprietățile din punct de vedere al eficienței energetice.

Acest lucru facilitează procesul de evaluare și comparare a imobilelor, contribuind la o mai bună transparență pe piața imobiliară și, implicit, la o evaluare mai precisă a valorii proprietăților.

Factori care influențează clasa energetică a unei clădiri

Pentru a înțelege mai bine cum poate fi îmbunătățită valoarea unui imobil prin prisma certificatului energetic, este important să cunoaștem factorii care influențează clasa energetică:

Izolația termică a pereților, acoperișului și pardoselii; Calitatea și eficiența ferestrelor și ușilor; Sistemul de încălzire și eficiența acestuia; Sistemul de răcire (dacă există); Sistemul de ventilație; Surse de energie regenerabilă (panouri solare, pompe de căldură etc.); Sistemul de iluminat; Orientarea clădirii și expunerea la soare; Forma și dimensiunile clădirii.

Îmbunătățirea acestor aspecte poate duce la o clasă energetică superioară și, implicit, la o creștere a valorii imobilului.

Studiul NZEB și impactul său asupra certificării energetice

Un aspect important de menționat în contextul certificării energetice este conceptul de clădiri NZEB, cu consum de energie aproape zero (NZEB - Nearly Zero Energy Buildings).

Începând cu anul 2021, toate clădirile noi din România trebuie să respecte standardul NZEB, ceea ce a crescut complexitatea realizării certificatelor energetice.

Studiul NZEB (sau raportul de conformare NZEB) este un document care analizează în detaliu performanța energetică a unei clădiri și modul în care aceasta se aliniază la standardele NZEB. Acest studiu este important pentru:

Proiectarea clădirilor noi: Ajută arhitecții și inginerii să proiecteze clădiri care să respecte standardele NZEB. Renovarea clădirilor existente: Oferă informații despre îmbunătățirile necesare pentru a aduce o clădire existentă la standardele NZEB. Obținerea autorizațiilor de construcție: Este necesar pentru obținerea autorizațiilor de construcție pentru clădirile noi. Certificarea energetică: Informațiile din studiul NZEB sunt folosite în procesul de certificare energetică, contribuind la o evaluare mai precisă a performanței energetice a clădirii.

Implementarea standardelor NZEB a dus la o creștere a complexității certificatelor energetice, dar și la o îmbunătățire semnificativă a eficienței energetice a clădirilor noi și renovate.

Acest lucru are un impact pozitiv asupra valorii imobilelor pe termen lung, deoarece clădirile NZEB sunt mai atractive pentru cumpărători și chiriași datorită costurilor reduse de întreținere și a impactului redus asupra mediului.

Cum poate fi îmbunătățită clasa energetică a unui imobil?

Pentru proprietarii care doresc să-și îmbunătățească valoarea imobilului prin creșterea clasei energetice, există mai multe măsuri care pot fi luate:

Izolarea termică a pereților, acoperișului și pardoselii; Înlocuirea ferestrelor și ușilor vechi cu unele termoizolante; Modernizarea sistemului de încălzire; Instalarea unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură; Utilizarea surselor de energie regenerabilă (panouri solare, pompe de căldură); Îmbunătățirea sistemului de iluminat cu tehnologii LED eficiente energetic; Instalarea de sisteme inteligente de gestionare a energiei.

Aceste măsuri, deși pot necesita o investiție inițială semnificativă, pot duce la o creștere substanțială a valorii imobilului pe termen lung.

Rolul auditorilor energetici în evaluarea și îmbunătățirea performanței energetice

Auditorii energetici joacă un rol esențial în procesul de certificare energetică și în îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor.

Companiile specializate, precum Enermed Impex SRL din București, care are în componență auditori energetici atestați cu gradul I profesional, oferă servicii complete în acest domeniu.

Auditorii energetici din cadrul companiei realizează următoarele activități:

Evaluarea detaliată a performanței energetice a clădirii; Emiterea certificatului energetic; Oferirea de recomandări pentru îmbunătățirea eficienței energetice; Realizarea de rapoarte de audit energetic; Efectuarea de termografii în construcții; Realizarea de studii NZEB; Calculul coeficientului de izolare termică (calcul G).

Aceste servicii sunt esențiale pentru proprietarii care doresc să-și îmbunătățească valoarea imobilului prin creșterea eficienței energetice.

Prețurile certificatelor energetice

Pentru cei interesați de obținerea unui certificat energetic, este important să cunoașteți costurile asociate.

Compania Enermed Impex SRL solicită următoarele prețuri pentru certificatele energetice în București-Ilfov:

Apartament 1 cameră (garsonieră): 250 lei;

Apartament 2 camere: 250 lei;

Apartament 3 camere: 250 lei;

Apartament 4 camere: 250 lei;

Casă/vilă, spații comerciale sau alte destinații: de la 400 lei, preț negociabil în funcție de suprafața imobilului, tipul și numărul instalațiilor aferente.

Este important de menționat că aceste prețuri sunt valabile pentru apartamente cu dimensiuni obișnuite.

Pentru imobilele cu suprafețe mari, prețul poate fi negociat.

De asemenea, nu se face o diferențiere de preț pentru apartamentele care au diferite tipuri de surse de căldură, cum ar fi alimentare centralizată sau centrale proprii.

Certificatele energetice sunt elaborate conform noii Metodologii Mc001/2022, asigurând astfel conformitatea cu cele mai recente standarde și reglementări în domeniu.

Termenul de emitere a certificatului energetic este cuprins între 4 și 24 de ore de când sunt disponibile toate datele necesare, în funcție de complexitatea acestuia și de suprafața imobilului analizat.

Pentru confortul clienților, Enermed Impex SRL oferă posibilitatea de a trimite certificatul energetic prin curier, livrându-l rapid în București sau în afara capitalei.

Alternativ, clienții pot ridica certificatul de la sediul firmei fără niciun cost suplimentar.

Concluzii

Certificatul energetic a devenit un element cheie în evaluarea și tranzacționarea proprietăților imobiliare în România.

Impactul său asupra valorii imobilelor este semnificativ, influențând prețul de vânzare, atractivitatea pe piață, costurile de întreținere și potențialul de îmbunătățire al proprietății.

Pentru proprietari, investiția în îmbunătățirea eficienței energetice a imobilului poate aduce beneficii substanțiale pe termen lung, atât în termeni de valoare a proprietății, cât și în ceea ce privește costurile reduse de întreținere.

Pentru cumpărători și chiriași, certificatul energetic oferă informații importante care pot influența decizia de achiziție sau închiriere.

În contextul actual, în care eficiența energetică și sustenabilitatea devin din ce în ce mai importante, certificatul energetic joacă un rol esențial în transparentizarea pieței imobiliare și în promovarea unor practici de construcție și renovare mai eficiente din punct de vedere energetic.

Dacă sunteți proprietar și doriți să obțineți un certificat energetic sau să îmbunătățiți performanța energetică a imobilului dumneavoastră, vă recomandăm să apelați la serviciile unor profesioniști autorizați, precum cei de la Enermed Impex SRL.

Investiția în eficiența energetică nu este doar o obligație legală, ci și o oportunitate de a crește valoarea și atractivitatea proprietății dumneavoastră pe piața imobiliară.