Miniștrii Ivan și Barna, întâlniri pentru dezvoltarea parteneriatului economic cu SUA

Au fost întâlniri strategice pentru dezvoltarea parteneriatului economic dintre România și SUA la Washington DC, spune Ivan pe Facebook/

„Împreună cu ministrul finanțelor, Tanczos Barna am avut o întâlnire excelentă cu Alfonso García Mora, vicepreședintele International Finance Corporation (IFC), divizia Băncii Mondiale care susține investițiile private în economiile emergente. Am explorat modele de finanțare avantajoasă pentru companiile românești. România are o strategie clară: creșterea economică accelerată prin investiții publice și private, expansiunea puternică a sectorului tech și diversificarea bazei industriale, recunoscută și în clasamentul Universității Harvard, care plasează România pe locul 20 mondial ca nivel al complexității economice”, spune ministrul.

Potrivit lui Bogdan Gruia Ivan, alături de AMRO, asociație americană ce reunește lideri globali din industria de apărare, s-au identificat oportunități de investiții ale companiilor americane în țara noastră.

În dezbaterile găzduite de Hudson Institute, un Think Tank ce reunește lideri politici, business si mediu academic din SUA am reconfirmat angajamentul de a dezvolta și mai mult dezvoltarea relațiilor economice dintre România și SUA.

(sursa: Mediafax)