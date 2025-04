Cerere tot mai mare pentru apartamente cu suprafeţe generoase, în Capitală

Raportul relevă o serie de factori favorabili pieţei de real estate în 2025, printre care: creşterea salariilor cu 7,2% (faţă de Q1 2024), dobânzi fixe sub 6% pentru credite ipotecare noi, cererea accelerată din partea românilor relocaţi şi a celor care lucrează remote, preferinţa pentru apartamente cu suprafeţe mai mari sau proiecte verzi.



Datele generale arată că, la nivelul întregii pieţe de real estate din România, s-au realizat 161.842 de tranzacţii în primul trimestru din 2025, în creştere cu 4,5% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Dacă în Bucureşti s-a înregistrat o uşoară scădere a volumului total de tranzacţii, cu 5,4%, în judeţul Ilfov, vânzările de locuinţe au crescut cu 2,4%, fapt ce confirmă expansiunea rezidenţială metropolitană.



Specialiştii North Bucharest Investments (NBI), compania care a realizat raportul, au identificat o serie de tendinţe-cheie ce caracterizează primul trimestru al acestui an, precum focusul pe proiecte aflate în faza de construcţie, datorat posibilităţii de personalizare şi preţurilor mai atractive, interesul pentru proiecte finalizate, cu scopul închirierii pe termen lung sau în regim hotelier, preferinţele pentru apartamente de mari dimensiuni - 3, 4 camere - sau chiar penthouse-uri. De asemenea, primul trimestru al acestui an mai evidenţiază faptul că investitorii internaţionali consideră România ca fiind în continuare o piaţă subevaluată, mizând pe randamente atractive de 6-7%.



"Rezultatele din prima parte a anului demonstrează că piaţa rezidenţială locală îşi continuă procesul de maturizare, atingând acum o etapă mult mai aşezată şi stabilă. În acelaşi timp, într-o piaţă globală în permanentă schimbare şi transformare, dezvoltatorii păstrează ritmul accelerat de adaptare la noile cerinţe ale clienţilor. Aceştia nu doar că sunt mai bine informaţi, dar sunt şi mult mai preocupaţi de eficienţa energetică, spaţii verzi şi de ideea de comunitate, toate acestea contribuind major la maturizarea pieţei. Ca urmare, şi ponderea investitorilor în real estate este direct proporţională cu etapa actuală a pieţei", a declarat directorul general al NBI, Vlad Musteaţă, citat într-un comunicat remis AGERPRES.



Piaţa rezidenţială din Bucureşti se află într-o evoluţie constantă, atât din punct de vedere al calităţii proiectelor, al facilităţilor şi beneficiilor tot mai complexe, al noilor tehnologii, al spaţiilor verzi dedicate, al locuirii eficiente etc, singurul minus pe care îl înregistrează, totuşi, fiind stocul din ce în ce mai diminuat. În concluzie, timpul alocat deciziei de achiziţie s-a scurtat semnificativ în această perioadă, iar încrederea în proiecte aflate în faza de construcţie a crescut considerabil. Segmentul premium zona de Nord - Floreasca, Aviaţiei, Pipera, Domenii - rămâne şi în continuare cel mai atractiv, atât pentru end-useri, cât şi pentru investitori.



Una dintre tendinţele centrale ale raportului arată că piaţa din România este din ce în ce mai pregătită pentru investiţiile în real estate, lucru confirmat şi de performanţele NBI în primul trimestru al acestui an.



Astfel, North Bucharest Investments a intermediat în primele trei luni ale anului 2025 un număr de 291 de tranzacţii, însumând o valoare totală de 38,2 milioane euro. Comparativ cu anul trecut, aceste date reprezintă o creştere de 55,3% în volum şi 61,5% în valoare.



Perspectivele pentru a doua jumătate a anului 2025 sunt de creştere a preţului estimat între 3% şi 6% în zonele de Nord şi Nord-Est, o dezvoltare susţinută a proiectelor cu certificate verzi şi a ansamblurilor mixte, în paralel cu păstrarea unei cereri solide pe segmentul premium.



"Segmentul rezidenţial premium continuă să performeze în zona de Nord a Capitalei, reflectând interesul clienţilor pentru confort, spaţiu generos şi un stil de viaţă urban exclusivist, cu acces imediat la multiple facilităţi şi zone verzi. Aceasta este una dintre tendinţele preconizate a caracteriza şi cea de-a doua jumătate a acestui an", se arată în raport.



NBI Group a fost fondat în anul 2011, în Republica Moldova, de omul de afaceri Vlad Musteaţă, iar din vara anului 2022 a intrat şi pe piaţa din România.



Grupul North Bucharest Investments a înregistrat aproape 1.300 de tranzacţii imobiliare în 2024, de trei ori mai multe faţă de nivelul anului precedent, iar valoarea totală a acestora ajunge la 146 milioane de euro în 2024.



NBI gestionează cele mai importante ansambluri rezidenţiale din zona de Nord a Capitalei, iar activitatea companiei se diferenţiază prin servicii dedicate de digital marketing, consultanţă de vânzări cu experienţă în vânzarea ansamblurilor rezidenţiale noi şi o comunicare customizată a ansamblurilor din portofoliu pe social media, toate acestea maximizând rezultatele de vânzări ale tuturor ansamblurilor rezidenţiale din portofoliul companiei. În iarna anului 2024, NBI a lansat şi divizia dedicată închirierilor NBI Rentals, care deţine deja un portofoliu de peste 400 de unităţi în zone de referinţă din Capitală.

