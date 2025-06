Cerere în căsătorie de Cehov revine la Nottara în regia lui Alexandru Grecu

Spectacolul îmbină ingenios două dintre cele mai cunoscute piese într-un act semnate de Anton Pavlovici Cehov – Ursul și Cerere în căsătorie – într-o montare creativă semnată de regizorul Alexandru Grecu (invitat de la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale, Chișinău). Cele două texte sunt aduse împreună într-o construcție teatrală unitară, creionând un dialog viu între personaje și demonstrând, în cele din urmă, că iubirea este imprevizibilă, iar orgoliul și mândria pot transforma orice situație într-un adevărat câmp de luptă… comic.

Distribuţia este compusă exclusiv din actorii Teatrului Stela Popescu : Stepan Stepanovici Ciubukov – Sorin Sandu, Natalia Stepanovna – Ana – Maria Ivan, Ivan Vasilievici Lomov – Cristi Neacșu, Elena Ivanovna Popova – Manuela Hărăbor, Grigori Stepanovici Smirnov – Viorel Păunescu, Luca – Daniel Filipescu.

Regizorul Alexandru Grecu declara în timpul repetiţiilor: “În această lume tulbure – poate nu cea mai bună perioadă prin care trec, nu numai România și Republica Moldova, ci întreaga Europă și întreaga lume – am zis că spectatorul mai are nevoie și de un spectacol în care să se vorbească despre alte valori. Și, mai bine ca Cehov, în perioada aceasta… nimeni nu poate vorbi. Fiindcă Cehov face parte dintre dramaturgii care încearcă să aducă în scenă frumosul, bunătatea, relațiile umane care sunt mult mai importante decât relațiile dintre politicieni și societate. Așadar, am zis ”hai să încercăm să dăm și o doză de dragoste, de relații foarte… omenești, să vorbim în primul rând despre om, despre importanța vieții”. Iar viața vine din dragoste. De fapt, sunt două cereri în căsătorie, este vorba de nuvela, de vodevilul Cerere în căsătorie al lui Cehov și despre o a doua piesă, Ursul, care este tot o cerere în căsătorie. De aceea le-am numit noi… Cereri în căsătorie, fiindcă, de fapt, sunt două piese într-un spectacol, spectatorul are posibilitatea să vadă două piese concomitent în desfășurare.”

Scenografia delimitează clar două lumi paralele în care evoluează, în paralel și alternativ, cele două povești, conturând un cadru vizual dinamic ce susține ritmul alert al acțiunii. Întâlnim două cupluri în oglindă – Natalia Stepanovna și Ivan Vasilievici Lomov, respectiv Elena Ivanovna Popova și "ursul" Grigori Stepanovici Smirnov – care oferă o succesiune de momente comice, cu accente absurde și o subtilă doză de lirism, specifică universului cehovian. Spectacolul păstrează tradiția teatrului clasic, dar adaugă un ritm dinamic și efecte comice care fac din această montare o experiență memorabilă pentru spectatorii de toate vârstele, regia și conceptul scenografic fiind semnate de Alexandru Grecu, asistent scenografie Delia Ghizdăveț.

