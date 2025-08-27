x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Construcţii şi Proprietăţi Creștere record a creditelor ipotecare. Valoarea împrumuturilor a ajuns la 3,2 miliarde de euro în prima jumătate a anului 2025

Creștere record a creditelor ipotecare. Valoarea împrumuturilor a ajuns la 3,2 miliarde de euro în prima jumătate a anului 2025

de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   14:30
Creștere record a creditelor ipotecare. Valoarea împrumuturilor a ajuns la 3,2 miliarde de euro în prima jumătate a anului 2025

Circa 50.000 de credite ipotecare au fost contractate de români în prima jumătate a lui 2025, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Împrumuturile s-au ridicat la 3.2 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 60% față de anul trecut, arată Ipotecare.ro.

Conform datelor oferite de BNR, creditele ipotecare acordate la nivel național au ajuns la 5,56 miliarde de euro în primele șase luni din 2025, incluzând și refinanțările, fiind astfel o creștere de 26% față de anul precedent.

La finalul Semestrului 1, în totalitate, soldul creditelor ipotecare era de 22.7 miliarde de euro, în creștere cu 5.5% față de anul trecut.

Alexandru Rădulescu, managing partner la SVN Romania spune că: „prima jumătate a anului - în special perioada trimestrului al doilea - a fost excepțională pentru piața ipotecară – și asta într-un context în care 2025 a debutat foarte lent, într-o stare de incertitudine, tensiune politică și numeroase estimări negative. Estimăm că a doua jumătate a anului va fi la fel de bună, 2025 având toate premisele pentru a fi un an record pentru piața ipotecară din România”.

Valoarea medie a unui credit ipotecar nou a fost de 64.000 de euro, față de 62.000 de euro anul trecut, iar venitul mediu al unei familii care a accesat un astfel de împrumut a fost de 2.500 de euro.

Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, numărul caselor și apartamentelor vândute la nivel național a scăzut cu 3,5% în S1 2025 față de aceeași perioadă din 2024.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: credite ipotecare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri