Guvernul a aprobat construcția unui pod peste Prut în zona Albiţa-Leuşeni

Finanţarea se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, precizează Executivul într-un comunicat de presă.

Podul va avea o lungime totală de 420 metri, care include şi rampele, şi va avea patru benzi de circulaţie.

„Construirea unui nou pod este necesară, având în vedere că structura existentă datează din anul 1954. Investiţia va asigura îndeplinirea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, precum şi creşterea siguranţei şi funcţionalităţii în exploatare. Totodată, proiectul va îmbunătăţi condiţiile de mediu prin reducerea emisiilor poluante”, a explicat Guvernul.

Amplasamentul viitorului pod se desfășoară în extravilanul localității Drânceni, județul Vaslui, aparține Statului român pe zona Vama Albița și graniță, respectiv a Republicii Moldova pe zona dintre graniță și Vama Leușeni. Pentru realizarea podului nu sunt necesare exproprieri. Terenul pe care urmează a se realiza varianta provizorie de circulație, jumătate este pe teritoriul Statului Român și este în administrarea Apelor Române, iar jumătate este pe teritoriul Republicii Moldova și este în administrația organelor competente din statul vecin.

„Pe perioada de execuţie a lucrărilor, pentru menţinerea traficului rutier, se va realiza o variantă provizorie în aval de podul existent, cu lungimea de 300 m, inclusiv un pod provizoriu cu lungimea de 95 mp, dimensionat hidraulic”, a precizat Executivul.

Ministerul Transporturilor a aprobat în octombrie 2025 Proiectul pentru construirea noului pod peste Prut la Albița, între România și Republica Moldova, acesta urmând să devină al doilea pod nou și la profil de patru benzi după cel de la Ungheni, parte a Autostrăzii A8, pod cu lucrări ce urmează a fi terminate în 2026.

Podul actual de la Albița (jud. Vaslui), construit în 1954, va fi menținut în circulație până la finalizarea celui nou și apoi demolat, studiile pe care le-a efectuat ministerul de resort arătând că nu se justifică reabilitarea, ci realizarea unui nou pod.