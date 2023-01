Vrei sa iti cumperi o locuinta in Bucuresti? Iata ce factori sa iei in considerare!

Nevoile cumparatorilor

Fiecare individ are propriile nevoi sau cerinte atunci cand vine vorba despre propria locuinta, iar acestea pot fi mai numeroase daca este vorba despre o familie cu mai multi membri. Cei care doresc sa se mute in Capitala au posibilitatea de a alege dintr-o oferta imobiliara foarte vasta.

De exemplu, daca tinerii prefera sa investeasca in garsoniere in Bucuresti, mai ales daca sunt singuri, in cazul familiilor, un apartament cu mai multe camere sau chiar o casa se pot dovedi a fi solutii mult mai potrivite, astfel incat spatiul oferit de acestea sa fie suficient pentru toti membrii.

Localizarea imobilului

De asemenea, zona in care se afla imobilul care se doreste a fi cumparat este si el un criteriu foarte important. Unele zone sunt mai potrivite pentru tineri, care prefera o viata activa si cu socializare, pe cand zonele linistite, care se afla in apropierea parcurilor, sunt preferate de familiile cu copii mici.

In plus, fiecare zona geografica a Capitalei este caracterizata printr-un nivel diferit al preturilor imobiliarelor. Astfel ca oamenii ar trebui sa tina cont de acest aspect atunci cand isi stabilesc bugetul alocat pentru o investitie imobiliara.

Pretul

Factorul economic face parte dintre cei mai importanti factori de care oamenii tin cont atunci cand isi aleg o noua locuinta. In general, acestia au deja un buget prestabilit, pe care sunt dispusi sa il cheltuiasca pentru a-si cumpara locuinta pe care si-o doresc.

Totusi, atunci cand isi stabilesc bugetul trebuie sa fie constienti de facilitatile pe care le pot primi la pretul respectiv si in ce zone. Adesea, cumparatorii trebuie sa faca compromisuri pentru a putea cumpara o locuinta, fie ca este vorba despre cresterea sumei alocate, pentru a bifa toate cerintele pe care le au, fie la a renunta la o parte dintre cerintele mai putin importante, pentru un pret mai bun.

Starea in care este locuinta

Desi apartamentele – cu 1 pana la 3 camere – sunt printre cele mai cautate imobile din Capitala, cumparatorii trebuie sa decida daca isi doresc o locuinta noua si moderna, dar mai scumpa, sau una mai veche, care necesita unele reparatii si investitii. Conform celor de la SudRezidential, achizitia unei locuinte noi in 2023 este o alegere mult mai buna decat achizitia uneia vechi, in conditiile in care cartierele din zonele marginase ale Bucurestiului sunt din ce in ce mai bine puse la punct si pot oferi un stil de viata modern.

Prin urmare, inainte de a pleca in cautarea locuintei dorite, ar trebui sa se cunoasca toti acesti factori.