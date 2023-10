Preţurile apartamentelor vechi cu trei camere revin pe creştere

Astfel, preţurile s-au menţinut în septembrie 2023 la 110.200 de euro, potrivit Indexului Imobiliar ZF rea­li­zat alături de compania de consul­tanţă imobiliară SVN România.

Mai mult, potrivit datelor ANCPI, nu­mărul tranzacţiilor imobiliare din Bucureşti şi Ilfov a scăzut în septem­brie cu circa 10%, în condiţiile în care în Cluj şi Braşov acestea au crescut.

Pe de altă parte, dacă în primul semestru zona Bucureşti şi Ilfov a punctat o scădere de 26,6%, la nouă luni declinul s-a redus la 18,9% în condiţiile în care în T3 evoluţia a indicat o scădere de numai 3,8% raportată la un 2022 record.

Raportat la evoluţia preţurilor din Capitală, în cazul apartamentelor vechi cu trei camere, în septembrie faţă de august şase cartiere au înregistrat scăderi şi cinci au crescut.

„Preţurile au crescut cu un ritm anual de 1,7% în septembrie, după un minus de 0,1% în iulie, într-un context în care luna august a fost cea mai bună lună de vânzări de locuinţe din 2023, la nivelul celor mai bune luni din 2022, care a fost un an record“, a spus Andrei Sârbu, CEO al SVN România.

„Această revigorare se datorează în principal ofertelor atractive de credite ipotecară cu dobândă fixă, unde competiţia s-a înteţit între multiplele oferte sub 6% pe an. În acelaşi timp, raportul preţuri/salarii continuă să se îmbunătăţească, dacă luăm în calcul că salariile au crescut în ultimul an cu o medie de circa 15%. Numărul de tranzacţii din 2023 este tot pe minus faţă de 2022, dar este un minus mai mic şi unul care vine după trei ani de recorduri absolute consecutive.“

(sursa: Mediafax)