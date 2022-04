Cum să îți păstrezi cel mai bine economiile, într-o perioadă cu inflație ridicată?

Practic, valoarea banilor scade, deci pentru a rămâne la același nivel financiar avem nevoie să creștem veniturile și să găsim în piață un randament cât mai bun al câștigului generat de economiile noastre. Rata inflației a depășit recent pragul de 10%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Demn de subliniat este că România nu a mai avut o inflație cu două cifre din anul 2004, adică de 18 ani.

În acest context, cum să îți păstrezi cel mai bine economiile? Cea mai la îndemână variantă este evident alegerea unor depozite bancare, însă aici trebuie acționat foarte atent, pentru că diferențele dintre oferte sunt foarte mari. La fel ca atunci când cauți un credit cu buletinul, nu alegi în mod automat prima variantă de credit de nevoi personale care îți apare la o căutare online. Trebuie să compari ofertele și să alegi soluția cea mai avantajoasă.

Așadar, prima întrebare este dacă păstrezi economiile în lei sau în valută. Analizând statistica de curs valutar euro - leu, observăm că leul s-a depreciat în ultimii ani, dar în mod lent, cu 2-3% pe an. O astfel de depreciere ar fi putut fi acoperită de dobânzile mai mari la depozitele bancare în lei, în comparație cu dobânzile în jur de zero la depozitele în euro. Momentan, leul rezistă în jurul valorii de 4,95 lei / euro de multe luni și este puțin probabil ca deprecierea să fie mai mare de 1-2% în acest an, conform opiniilor exprimate de majoritatea economiștilor și analiștilor.

În ceea ce privește cursul leu - dolar, acesta cu siguranță va fluctua mult, însă este posibil ca acest lucru să se întâmple în orice sens! Așadar, o trecere totală a economiilor în dolari vine atât cu eventuale câștiguri, cât și cu eventuale pierderi.

Dobânzile la depozitele în lei au crescut mult în ultimele 3 luni și este foarte probabil să asistăm la noi creșteri în următoarea perioadă, dacă BNR va mări și mai mult dobânda de politică monetară (un fapt foarte posibil). Dobânzile la depozite au depășit 4% la cele mai multe bănci, chiar și pe termene mai scurte, ajungând până la 6% pentru termen de 3 ani. Cu o astfel de dobândă, impactul inflației nu este acoperit total, dar totuși este mai bine decât să păstrezi banii într-un cont curent, fără dobândă. Dobânzile la euro și dolari sunt în continuare nesemnificative, dar situația s-ar putea schimba în următorul an.

Să alegi acum un depozit pe termen foarte lung, cu dobândă fixă, poate să nu fie cea mai bună decizie. Și asta pentru că, probabil, în 2023 vom asista la valori și mai mari ale depozitelor noi.

O altă variantă de protecție anti inflație este alegerea titlurilor de stat, cu dobânzi de până la 5-6%, ce pot fi cumpărate inclusiv de pe piața de capital. Demn de remarcat este că aceste câștiguri nu sunt supuse impozitării, iar siguranța banilor este maximă - statul garantează sumele respective, căci statul este cel care se împrumută.