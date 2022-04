Cum sa valorifici la maximum un teren cu o suprafata mica, pentru infiintarea unei culturi profitabile

In acest articol poti descoperi cateva recomandari utile in acest sens.

Alege o cultura cu potential mare de valorificare

Alegerea unei culturi adecvate pentru terenul pe care il ai este esentiala in agricultura. Dar cand ai la dispozitie putin teren agricol, este esential sa alegi o cultura care poate fi valorificata cat mai eficient, la pret cat mai bun, astfel incat profitul sa fie satisfacator.

Un exemplu bun de cultura profitabila este cea de capsun, care ofera numeroase avantaje agricultorului:

Este usor de infiintat;

Se preteaza atat in zona de campie, cat si in cea de deal, fiind o specie usor adaptabila conditiilor din tara noastra;

Produce 20-25 tone/ha inca din primul an, in functie de tehnologia aplicata, ceea ce permite recuperarea investitiei mai rapid;

Poti obține un profit convenabil, mai ales in cazul unei productii de calitate superioara.

Achizitioneaza produse fitosanitare in cantitatea de care ai nevoie

Una dintre problemele cu care se confrunta agricultorii care au terenuri cu suprafetemici are legatura cu achizitionarea produselor fitosanitare in urma unei planificari atente si in cantitatile adecvate. Evident, este de preferat diminuarea costurilor prin reducerea pierderilor. Asadar, se poate dovedi dificil sa gestionezi o cultura pe suprafata redusa, insa cu respectarea unei tehnologii potrivite, plantatia poate deveni rentabila.

Din fericire, exista solutia tratamentelor fitosanitare microambalate, adecvate pentru parcele de dimensiuni mici. Poti achizitiona erbicide, insecticide si fungicide in ambalaje aprobate, care respecta cerintele de calitate, fara a modifica proprietatile produsului. c

In cazul culturii de capsun, unul dintre produsele fitosanitare cele mai utile este Signum®, un fungicid inovator care combate putregaiul cenusiu, cu efecte fiziologice AgCelence® asupra plantelor, concretizate in:

Toleranta superioara la factorii de stres;

Fotosinteza imbunatatita;

Productie mai mare;

Fructe de calitate superioara;

Rezistenta mai buna a fructelor.

Pe lista bolilor care afecteaza cultura de capsuni, cele mai importante sunt:

Putregaiul cenusiu;

Patarea alba;

Mana;

Fainarea capsunului;

Putregaiul umed;

Antracnoza.

Printre cei mai raspanditi daunatori care produc pierderi importante in cultura de capsuni se numara:

Gargarita neagra;

Acarianul comun;

Acarianul capsunului;

Gandacul paros;

Paduchele de frunza;

Larvele carabusului de mai;

Nematozii capsunilor.

Cu ajutorul produselor fitosanitare microambalate, fermierul se poate adapta cu usurinta la amenintarile concrete care ii pun in pericol cultura si poate interveni in mod economic, respectand recomandarile producatorului in ceea ce priveste dozele si modul de aplicare.

Alege material saditor certificat

In cazul capsunilor, cultivarea acestora se realizeaza, de cele mai multe ori, prin folosirea stolonilor - plante inradacinate, care pot fi cu usurinta transferate in sol. Folosirea semintelor este rara, din motive practice.

Plantarea stolonilor trebuie sa tina cont de cateva reguli si etape:

Mocirlirea lor prealabila, prin scufundarea intr-un amestec de apa, pamant si gunoi de grajd, obligatorie mai ales atunci cand pamantul nu este suficient de umed;

Fasonarea stolonilor, pentru indepartarea frunzelor moarte si a celor de mici dimensiuni, astfel incat sa ramana cel mult doua frunze.

Stolonii se planteaza sub forma de randuri, la o distanta de 30 cm intre randuri si 20-25 cm intre plante.

Cu atentie, simt practic, informare si cu resursele potrivite, fermierii care sunt in posesia unor terenuri cu suprafete reduse pot obtine culturi profitabile, cu investitii minime.

Sursa foto: Shutterstock