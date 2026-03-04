Dolarul înregistrează cea mai mare scădere din ultima lună

New York Times a relatat că agenți iranieni s-au oferit să discute condițiile pentru încheierea războiului.

Indicele Bloomberg Dollar Spot a slăbit cu până la 0,4% după publicarea raportului, înainte de a-și reveni parțial.

Indicele crescuse cu 1,4% în ultimele două sesiuni. Conflictul din Orientul Mijlociu reaprinsese temerile inflaționiste și cererea de active refugiu, notează Bloomberg.

Evelyne Gomez-Liechti, strateg la Mizuho International, recomandă ca raportul să fie luat „cu rezervă".

Tentativa de negociere ar fi avut loc la o zi după începerea atacurilor, iar oficialii americani au fost descriși ca sceptici față de această abordare.

(sursa: Mediafax)