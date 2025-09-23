Ajutor pentru plata electricității: Cine sunt noii beneficiari ai voucherelor de 50 de lei

Vor fi incluși pacienții aflați sub tratament la domiciliu cu dispozitive medicale consumatoare de energie electrică. Aceștia vor putea accesa voucherul de 50 de lei doar în perioada în care utilizează aparatele respective.

Criterii pentru acordarea ajutorului de electricitate

Voucherul era destinat persoanelor singure cu venituri lunare sub 1.940 lei și familiilor cu venituri medii sub 1.784 lei pe membru, care îndeplinesc condițiile privind domiciliul în România și contractul de furnizare a energiei electrice pe numele lor.

Se estimează că peste 2,1 milioane de gospodării vor putea solicita acest sprijin financiar în perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026.

Cum se poate intra în posesia voucherelor

Cererile pot fi depuse online, prin aplicația EPIDS sau prin intermediul oficiilor poștale și primăriilor.

Beneficiarii declarați eligibili vor primi acasă un card electronic prin care vor putea plăti facturile la energie electrică, facilitând astfel accesul la acest ajutor, în contextul creșterii prețurilor la utilități, potrivit spynews.ro.

Extinderea listei de beneficiari vine ca măsură de susținere a celor cu nevoi speciale, care depind de echipamente medicale, recunoscând astfel importanța accesului neîntrerupt la energie electrică pentru sănătatea și siguranța acestora.