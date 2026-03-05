Analiză Dumitru Chisăliță: Motorina din România este mai scumpă decât ar justifica piața

Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), diferența este de aproximativ 10 bani pe litru, o marjă aparent mică, dar care devine semnificativă la nivelul întregii economii.

Studiul analizează fluxurile petroliere, costurile de aprovizionare și evoluția prețurilor la pompă din ultimele luni, concluzia fiind că actualul preț al motorinei depășește nivelul estimat al costurilor reale.

Cum funcționează sistemul petrolier din România

România este al doilea producător de țiței din Europa și dispune de o infrastructură petrolieră dezvoltată, cu rafinării, acces direct la importuri maritime prin Marea Neagră și o rețea extinsă de conducte.

Sistemul de aprovizionare se bazează pe trei componente principale:

producția internă și importurile de țiței

stocurile comerciale ale companiilor

stocurile strategice obligatorii ale statului.

Acest model, utilizat în majoritatea statelor Uniunii Europene, este conceput pentru a asigura securitatea energetică și pentru a stabiliza prețurile carburanților.

Rafinăriile din România procesează atât țiței provenit din producția internă, cât și din importuri. Contractele de aprovizionare sunt organizate, de regulă, pe cicluri logistice de 30–90 de zile, iar rafinăriile mențin stocuri operaționale echivalente cu aproximativ 20–45 de zile de funcționare.

România importă cea mai mare parte a țițeiului

Consumul anual de țiței al României este de aproximativ 10 milioane de tone, însă producția internă acoperă doar 2,9 milioane de tone, ceea ce înseamnă că aproape 70% din necesar provine din importuri.

Principalele surse sunt:

Kazahstan

Azerbaidjan

Irak.

Motorina este carburantul dominant al economiei românești, cu un consum anual estimat la 6,6 milioane de tone, o parte importantă fiind obținută din țiței importat și rafinat local.

Capacitatea de rafinare și infrastructura

În prezent, România are trei rafinării majore:

Petromidia (Rompetrol) – aproximativ 4,8 milioane tone/an

Petrobrazi (OMV Petrom) – aproximativ 4,5 milioane tone/an

Petrotel (Lukoil) – aproximativ 2,7 milioane tone/an.

Capacitatea totală de rafinare ajunge la aproximativ 12 milioane de tone anual, suficientă pentru a acoperi mare parte din consumul intern și pentru exporturi regionale.

Transportul țițeiului și al produselor petroliere se realizează prin rețeaua operată de Conpet, care are aproximativ 3.800 de kilometri de conducte.

Stocurile oferă o rezervă importantă

Piața funcționează și pe baza unor stocuri de siguranță.

Stocurile comerciale acoperă aproximativ 20–45 de zile de consum.

Stocurile strategice obligatorii trebuie să acopere cel puțin 90 de zile de importuri sau 61 de zile de consum intern, conform legislației europene.

În practică, România menține aproximativ 90 de zile de consum în stocuri strategice, ceea ce înseamnă că sistemul petrolier ar putea acoperi 110–130 de zile de consum în cazul unei crize majore.

Evoluția petrolului și prețul la pompă

Prețul petrolului Brent a crescut constant în ultimele luni:

Decembrie 2025 – 62,54 USD/baril

Ianuarie 2026 – 66,77 USD/baril

Februarie 2026 – 71,11 USD/baril

Martie 2026 – aproximativ 73,41 USD/baril.

Creșterea petrolului explică majorarea prețurilor la pompă, însă nu în totalitate.

Potrivit calculelor AEI, prețul corect al motorinei ar fi trebuit să ajungă la aproximativ 8,35 lei pe litru la începutul lunii martie.

*) Tabelul sugerează că evoluția prețului petrolului explică cea mai mare parte a creșterii, însă nu integral.

În realitate, prețul mediu al motorinei în România era, pe 5 martie 2026, de aproximativ 8,45 lei/litru, conform datelor PecoOnline.

Diferența mică devine uriașă la nivelul economiei

Diferența de 10 bani pe litru poate părea redusă, însă la nivelul consumului național impactul este considerabil.

La un consum anual de 6,6 milioane de tone de motorină, această diferență se poate traduce în sute de milioane de lei anual.

Costurile sunt suportate indirect de:

transportatori

agricultori

industrie

consumatori.

Analiza indică faptul că din această diferență:

aproximativ 3,5 bani merg la bugetul de stat, iar 6,5 bani ajung la companii.

Întrebări pentru autorități

Într-o piață liberă, variațiile de preț sunt normale. Totuși, atunci când acestea depășesc nivelul justificat de costuri, apar întrebări legate de structura marjelor comerciale.

În acest context, specialiștii consideră că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței ar putea analiza evoluția marjelor din sectorul distribuției de carburanți.

Mai multă transparență privind modul în care este format prețul la pompă ar putea consolida încrederea într-o piață vitală pentru economie.

Pentru că, într-o economie dependentă de transport rutier, prețul motorinei nu este doar o problemă energetică, ci una care influențează întreaga economie.