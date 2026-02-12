APIA: Sprijin de urgență pentru pomicultori, cereri până la 9 martie

De acest sprijin pot beneficia fermierii care:

dețin documente care certifică afectarea suprafețelor cu plantații pomicole pe rod;

înregistrează un grad de afectare între 30% și 100%;

au depus cerere de plată la APIA pentru anul 2025.

Sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, în cuantum de maximum 2.000 euro/ha (echivalentul a 10.180,6 lei/ha), pentru următoarele specii pomicole: măr, păr, prun, cais/zarzăr, piersic, cireș, vișin, nectarin, nuc, alun și migdal.

Bugetul total alocat este de 11,5 milioane euro, finanțat din Fondul european de garantare agricolă (FEGA).

Cererile se depun la Centrele APIA unde a fost depusă cererea de plată pentru anul 2025, însoțite, după caz, de documentul de coordonate bancare (în situația în care acesta a suferit modificări față de cel înscris în cererea de plată pentru anul 2025).

Documentele depuse în copie de către beneficiar poartă sintagma „conform cu originalul”, sunt datate și certificate prin semnătură de către beneficiar.

Verificările se realizează administrativ, prin sistemul IACS, iar plata se efectuează în funcție de suprafețele eligibile determinate de APIA și gradul de afectare al suprafeței.

Sprijinul se acordă în baza Hotărârii Guvernului nr. 66/2026 privind acordarea unui sprijin financiar de urgență în agricultură pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu din primăvara anului 2025.