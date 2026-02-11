Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolar

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americană fiind cotată la 4,2701 lei, în coborâre cu 0,39 bani (-0,09%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,2740 lei.



Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5772 lei, în scădere cu 0,11 bani (-0,01%) faţă de 5,5783 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit miercuri până la valoarea de 699,7256 lei, de la 694,7316, în şedinţa precedentă.

AGERPRES