CFR-iștii amenință cu greva, chiar când crește bugetul Transporturilor

Lucian Alecu





Sindicatele lucrătorilor la Căile Ferate cer Guvernului să urgenteze adoptarea Statutului Feroviarului, amenințând cu greva, începând de astăzi. CFR-iștii au protestat și la începutul acestui an, în luna ianuarie, cerând rezolvarea mai multor probleme din transportul feroviar.

Principala nemulțumire a sindicaliștilor din acest sector de activitate este în legătură cu salarizarea, care nu este deloc satisfăcătoare, astfel încât angajările devin din ce în ce mai dificile, iar deficitul de personal afectează activitatea de transport feroviar. La fel de afectată este și formarea profesională pentru acest domeniu. Problemele finanțării ar trebui să se rezolve acum, după ce Ministerul Transporturilor a primit mai mulți bani.

În vara acestui an a existat o adevărată campanie de denigrare a feroviarilor, atât din CFR, cât și de la firmele private, după o serie de accidente a căror cauză a fost în primul rând subfinanțarea, dar s-a dat vina pe mecanicii de locomotivă, pornind de la un singur caz în care eroarea umană a stat la baza accidentului. Principala problemă invocată acum de sindicate este Statutul Feroviarului. „Alăturând acestei teme, față de care noi, ceferiștii, am manifestat suficientă răbdare și înțelegere, în ultimii 10 ani, cronica și devastatoarea lipsă de finanțare pentru refacerea infrastructurii feroviare și modernizarea parcului de vagoane și locomotive, am ajuns la concluzia firească că modul în care noi am abordat dialogul social cu autoritățile statului nu a fost prețuit și respectat”, au anunțat sindicaliștii, într-un comunicat de presă. Federațiile sindicale din industria feroviară, împreună cu cei 47.000 de lucrători feroviari din România, îi cer ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, să discute cu angajații Căilor Ferate direct, astăzi, de la ora 8.00 dimineață, când toți angajații vor fi la locurile lor de muncă, fie că sunt la serviciu, fie că se află în zilele lor libere. „Prin acest comunicat de presă facem o invitație oficială domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, să se adreseze tuturor ceferiștilor luni, 20 decembrie 2021, între orele 8.00 și 10.00, deoarece noi vom fi cu toții la locurile noastre de muncă, așa cum am fost dintotdeauna, și vom aștepta mesajul Guvernului României. Așteptăm de la domnia sa puncte de vedere asumate public cu privire la momentul intrării în vigoare a Statutului personalului feroviar și cu referințe foarte clare față de temele esențiale care țin de finanțarea sectorului feroviar”, spun sindicaliștii feroviari.

Furia angajaților, după prorogarea legii

Chiar dacă au așteptat Statutul zece ani, feroviarii amenință cu greva acum, pentru că așteptau o nouă abordare din partea Guvernului Ciucă. Faptul că s-a legiferat prin OUG 130/17.12.2021 prorogarea legii 195/2020, deci amânarea intrării în vigoare a Statutului până la 1 ianuarie 2023, i-a înfuriat pe sindicaliști. Aceștia așteaptă intervenția imediată a ministrului Grindeanu în scandalul CFR, prin revenirea asupra deciziei, printr-o altă Ordonanței de Urgență. Sindicaliștii așteaptă, de asemenea, rezolvarea problemelor financiare ale căilor ferate, atât prin bugetele pentru investiții, cât și prin majorările salariale care au fost cerute. „În condițiile în care noi, ceferiștii din România, vom constata că lucrurile nu se vor schimba în bine nici de această dată, în condițiile în care salariile noastre sunt la limita subzistenței, iar pericolul pierderii locurilor de muncă devine din ce în ce mai evident, înțelegem să decidem spontan, pe parcursul zilei de luni, 20 decembrie 2021, dacă va fi sau nu nevoie să „prorogăm” desfășurarea activității în sectorul feroviar, pe perioadă nedeterminată, ca soluție ultimă de a ne apăra drepturile stabilite prin lege de Parlamentul României și pentru a ne păstra locurile de muncă, singurele care pot garanta viitorul nostru și al zecilor de mii de familii care depind de munca noastră”, transmit sindicatele CFR-iștilor.

Mai mulți bani, dar nu pentru ei

Alocarea bugetară pentru Ministerul Transporturilor pe 2021 a fost cu aproape 10% mai mare față de execuția bugetară pe 2020, la care s-a adăugat o alocare de circa 8 miliarde de lei, cu o creștere de peste 31% pe alocările pentru proiectele din fonduri europene, o sumă dublă chiar față de cât s-a reușit să se cheltuiască în 2019. Anul acesta, Ministerul Transporturilor primește și mai mulți bani decât anul trecut, dar încă nu s-a stabilit cât va fi alocat pentru transportul feroviar și pentru ce priorități. Tocmai de aceea, sindicatele au hotărât să nu mai lase Guvernul să împartă banii fără să rezolve problemele căilor ferate. La protestele din ianuarie, foarte mulți sindicaliști au explicat, pentru Jurnalul, că nu mai au încredere în instituțiile statului și sunt convinși că se forțează falimentul CFR Călători, dar și al firmelor private care operează acum în țara noastră, pentru a se face loc firmelor din Germania și Austria. Ceferiștii acuză guvernele din ultimii 10 ani că nu au fost în stare să atragă bani europeni pentru dezvoltarea căilor ferate și pentru material rulant. Oficialii români, în frunte cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și conducerea CFR Călători, sunt acuzați de sabotaj, pentru a favoriza companiile străine care urmează să preia transportul pe calea ferată din România, după liberalizarea acestei piețe, care era programată pentru anul acesta, dar s-a amânat până în 2023. Sindicaliștii spun că mai întâi a fost sabotat operatorul statului român, CFR Călători, în favoarea operatorilor privați, apoi sabotajul s-a extins, afectându-i inclusiv pe operatorii privați cu capital românesc, pentru a fi scoși toți de pe piață, în 2023.

Problemele ARF și AFER

Sindicaliștii spun că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a blocat, cu ajutorul tuturor guvernelor din ultimii 10 ani, absorbția de fonduri europene pentru locomotive și vagoane noi, atât pentru CFR Călători, cât și pentru operatorii privați – care nu au putut depune proiecte – astfel încât să nu existe concurență românească în momentul liberalizării. „Materialul rulant, automotoarele ar veni și pentru CFR Călători, dar și pentru operatorii privați, ceea ce ar fi foarte bine. De ce să nu lucrăm noi, românii. Companiile din Germania și Austria care vor veni sunt firme de stat, iar ei bagă bani în material rulant ca să vină să ne ia nouă piața”, mai explică sindicalistul. Autoritatea pentru Reformă Feroviară ar fi trebuit să eficientizeze transportul feroviar, însă scandalurile s-au ținut lanț încă de la înființarea acesteia. Singurul lucru prin care s-a remarcat ARF a fost faptul că în fiecare an s-a micșorat rețeaua de cale ferată din țara noastră, prin tăierea capetelor de linie, considerate „ineficiente”. La aceste probleme s-au adăugat și cele legate de accidentele feroviare, pentru care sindicaliștii arată că este vina AFER - instituția publică din subordinea Ministerului transporturilor care ar fi trebuit să facă investițiile în infrastructură și nu le-a făcut. AFER este organismul tehnic al MTI care prin atribuțiile sale veghează practic la tot ceea ce ține de funcționarea căilor ferate în România. Sindicatele arată că îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor AFER a creat foarte multe probleme, mai ales numărul tot mai mare de accidente şi incidente petrecute pe rețeaua feroviară.

De această dată, vom aștepta cu toții abordări relevante și credibile făcute de Guvernul României, prin ministrul de resort, în fața tuturor celor 47.000 de angajați ai companiilor feroviare aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Federațiile sindicale din industria feroviară