Cîţu, din nou pe arătură

În ciuda deteriorării accentuate a mediului economic, premierul Florin Cîţu continuă să susţină că anul trecut nu a fost unul dezastruos pentru economia românească. „În 2020 am stopat căderea economiei generată de criza de sănătate. În 2021 va fi o creştere solidă”, a spus premierul

În 2020 am stopat căderea economiei generată de criza de sănătate şi am generat cea mai rapidă revenire din istorie după o perioadă de criză. O revenire a economiei în V. Reformele pe care le vom implementa în acest guvern, împreună cu tot ce am făcut în 2020, garantează o creştere economică solidă în 2021, a scris Florin Cîţu pe Facebook.

Şi pentru a-şi arăta solidaritate cu toţi românii, el ne-a dat asigurări că „vom avea o economie puternică şi mai eficientă, de care să beneficieze toţi românii”.