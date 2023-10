Peste 1500 de participanți sunt așteptați la Climate Change Summit  în perioada 19-20 octombrie. Zeci de conferințe, workshopuri și mese rotunde pe subiectul schimbărilor climatice

Dacă prima zi a evenimentului, care va avea loc la Opera Națională, aduce în fața participanților peste 50 de speakers, români și internaționali, în paneluri și discuții despre un viitor sustenabil, cea de-a doua zi a Climate Change Summit aduce conferințe, workshopuri și mese rotunde în peste 20 de locații din București, pentru a explora și modela viitorul. Teme precum inovații din domeniul sustenabilității, politici climatice, finanțări verzi și economie circulară, conservarea naturii și acțiuni concrete în lupta împotriva schimbărilor climatice se regăsesc pe agenda Climate Change Summit 2023.

Cu un program plin de evenimente și înscrierile pentru participare deschise, Climate Change Summit invită publicul larg să se alăture inițiativei regionale de a combate efectele schimbărilor climatice pe climatechange-summit.org.

Conferințe în universități: explorarea provocărilor climatice

În cadrul Climate Change Summit, sesiunea de conferințe va servi drept platformă pentru discuții detaliate pe teme cheie referitoare la schimbările climatice. Aceste conferințe vor avea loc în universități cum sunt Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica, Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Româno-Americană. Tematicile conferințelor includ start-up-urile verzi, intersecția dintre schimbările climatice și inteligența artificială, practici de agricultură sustenabilă, precum și tranziția energetică cu accent pe sursele de energie regenerabilă. La aceste sesiuni, experți de top, autorități publice, cercetători și lideri din industrie vor împărtăși perspective și soluții privind practicile durabile și inovațiile din diferite domenii.

Mese rotunde cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai sectorului business pentru viitorul politicilor climatice

Dezbaterile din cadrul meselor rotunde oferă oportunități pentru discuții concentrate și interactive privind chestiuni critice legate de politici climatice. Reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului României, Ministerului Energiei și Ministerului Mediului, precum și ai sectorului de business participă activ la aceste discuții, contribuind la dezvoltarea politicilor și strategiilor climatice. Subiectele abordate includ angajamentele internaționale privind clima, abordări legislative ale schimbărilor climatice, cercetarea și dezvoltarea în tehnologiile energetice și rolul autorităților locale și centrale în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceste mese rotunde promovează colaborarea între instituțiile guvernamentale și părțile interesate în configurarea politicilor climatice.

Workshop-uri și tururi ghidate: acțiuni concrete în fața schimbărilor climatice

Atelierele de la Climate Change Summit oferă participanților invitați acces la cunoștințe practice și de implicare activă. Aceste sesiuni vin cu perspective valoroase și soluții practice care se concentrează asupra strategiilor regionale privind clima și a oportunităților de finanțare verde, cum este workshopul „CEE Climate Meeting” ce are loc la Reprezentanța Comisiei Europene în România, unde se întâlnesc membri ai organizațiilor de mediu din CEE pentru a identifica oportunități de colaborare în regiune.

Workshopul „Conservation of Nature - A Bridge Between Urban and Rural”, care va avea loc în aria naturală Petricani și care include și un tur ghidat, pune accentul pe legătura dintre comunitățile urbane și cele rurale, precum și pe importanța patrimoniului natural în beneficiul comunităților, în timp ce „Green Cities”, workshopul care va avea loc la sediul ONG-ului EFdeN, se axează pe educația în domeniul sustenabilității și rolul vital al tinerilor în acțiunile privind schimbările climatice.

Futurologul Ed Gillespie, scriitor, poet și speaker inspirațional, specializat în foresight, va susține la Cărturești Verona un workshop despre literatură și acțiuni climatice.

Aceste ateliere oferă participanților instrumente practice pentru a avea un impact pozitiv în problemele climatice.

Climate Change Summit este organizat de Social Innovation Solutions, organizaţie activă în sustenabilitate, impact social şi inovaţie, cu sprijinul BRD Groupe Société Générale în calitate de inițiator și partener fondator.

Climate Change Summit are loc la București, pe 19 octombrie la Opera Națională și pe 20 octombrie în alte 20 de locuri din oraș.

