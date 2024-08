Vești bune pentru românii cu credite. BNR reduce dobânda de politică monetară la 6,5% începând cu 8 august 2024

De asemenea, BNR a decis să reducă rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an, de la 7,75% pe an, şi rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, de la 5,75% pe an. Nivelurile ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi valută ale instituţiilor de credit vor rămâne nemodificate.

Aceasta este a doua reducere a ratei dobânzii de politică monetară în ultimele două luni, după ce în iulie BNR a scăzut dobânda de la 7% pe an la 6,75% pe an. Dobânda cheie fusese anterior nemodificată din ianuarie 2023.