Creditele pe termen lung se ieftinesc pentru România, dar nevoia de finanțare explodează

de Adrian Stoica    |    17 Ian 2026   •   19:17
Sursa foto: Guvernul prognozează că va împrumuta cel puţin 12 miliarde de euro de pe pieţele financiare internaţionale pe parcursul acestui an

Dobânda medie la împrumuturile pe termen lung contractate de România a continuat să scadă în luna decembrie.

Aceasta  a fost de 6,72%, după ce în luna precedentă a fost de 6,82%.  Scăderea dobânzii medii a fost un trend care s-a păstrat pe tot parcursul anului trecut, potrivit datelor Băncii Europene Centrale consultate de jurnalul.ro, ceea ce arată că încrederea investitorilor în economia românească începe să crească

Totuși, țara noastră înregistrează a doua cea mai mare dobândă la creditele pe termen lung din UE, după Ungaria, care a încheiat anul 2025 cu o dobândă de 6,90%. În zona euro, cele mai mici dobânzi le-au înregistrat Germania (2,81%), Lituania (2,88%) și Olanda (2,97%). Acceptată de la începutul acestui an în zona euro, Bulgaria a avut în decembrie o dobândă medie de 3,93%.

În topul țărilor taxate cu cele mai mari dobânzi la creditele pe termen lung, România și Ungaria au fost urmate, la mare distanță, de către Polonia cu 5,21% și Cehia cu 4,65%. Inflația ridicată și deficitul bugetar mare limitează însă scăderea dobânzilor anul acesta pentru România, analiștii estimând că ele nu vor scădea sub 6,50%.

Guvernul prognozează că va împrumuta cel puţin 12 miliarde de euro de pe pieţele financiare internaţionale pe parcursul acestui an. Per total, în 2026, Guvernul a anunțat că va trebui să împrumute o sumă record în istoria țării, de aproximativ 275 de miliarde de lei, pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei.

 

 

