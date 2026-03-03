Proiect Buget 2026: Creșteri la Apărare, scăderi la Muncă și Educație. 7,5 miliarde lei pentru ÎCCJ

Potrivit proiectului, cele mai mari alocări merg către Muncă, Educație, Apărare și Transporturi, însă pentru multe ministere sumele sunt mai mici decât în 2025. În schimb, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) ar urma să primească un buget aproape dublu față de anul trecut, în principal pentru plata unor drepturi salariale restante câștigate în instanță.

Ce alocări sunt prevăzute pentru marile ministere

Conform draftului:

Ministerul Muncii – 57,7 miliarde lei (în scădere față de 60,6 miliarde lei în 2025)

Ministerul Educației – 57,3 miliarde lei (față de 60,2 miliarde lei în 2025)

Ministerul Apărării – 44 miliarde lei (în creștere de la 36,8 miliarde lei)

Ministerul Transporturilor – 37,4 miliarde lei (sub cele 43,2 miliarde din 2025)

Ministerul Afacerilor Interne – 34,7 miliarde lei (ușor peste cele 33 miliarde anul trecut)

Alte alocări importante:

Ministerul Agriculturii – 25,9 miliarde lei

Ministerul Sănătății – 22 miliarde lei (sub cele 23,6 miliarde din 2025)

Ministerul Dezvoltării – aproximativ 19 miliarde lei (față de 21,2 miliarde în 2025)

Ministerul Fondurilor Europene – 11,9 miliarde lei

Ministerul Mediului – 5,7 miliarde lei

Ministerul Energiei – 5,6 miliarde lei

Bugete pentru servicii și instituții din zona de securitate

În sectorul de securitate și justiție, alocările ar fi următoarele:

Serviciul Român de Informații (SRI) – 5,1 miliarde lei

Ministerul Justiției – 4,1 miliarde lei

Ministerul Economiei – 3,3 miliarde lei

Ministerul Afacerilor Externe – 1,6 miliarde lei

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) – 1,4 miliarde lei

Serviciul de Informații Externe (SIE) – 802 milioane lei

Serviciul de Pază și Protecție (SPP) – 406 milioane lei

Instituțiile cu cele mai consistente bugete

Două dintre cele mai mari bugete rămân:

Casa Națională de Pensii Publice – 158 miliarde lei

Casa Națională de Asigurări de Sănătate – 82,6 miliarde lei

În ceea ce privește sistemul judiciar, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) ar urma să primească 7,5 miliarde lei, aproape dublu față de aproximativ 3,4 miliarde lei în 2025. Creșterea este justificată prin plata unor drepturi salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești.

Alte alocări:

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) – 267 milioane lei

Administrația Prezidențială – 103 milioane lei

Senatul – 247 milioane lei

Camera Deputaților – 550 milioane lei

Secretariatul General al Guvernului – 2,6 miliarde lei

Curtea Constituțională – 44 milioane lei

Curtea de Conturi – 557 milioane lei

Avocatul Poporului – 24 milioane lei

Academia Română – 560 milioane lei

Autoritatea Electorală Permanentă – 289 milioane lei

Secretariatul de Stat pentru Culte – 2,5 miliarde lei

ANSVSA – 1,4 miliarde lei

Blocaj în Coaliție pe bugetul din 2026

Negocierile politice sunt însă departe de final. Surse politice susțin că discuțiile din Coaliție au intrat într-un blocaj, în special pe tema pachetului social.

PSD ar solicita peste 3 miliarde de lei pentru măsuri sociale, dintre care 1,7 miliarde lei pentru ajutoare „one off” destinate pensionarilor. Ministerul Finanțelor ar fi propus însă doar 1,5 miliarde lei pentru întregul pachet.

De asemenea, există neclarități privind finanțarea programului „Saligny”, unde limita ar scădea de la 28,5 miliarde lei anul trecut la aproximativ 21 miliarde lei în 2026 – aspect contestat de social-democrați.

Potrivit surselor politice, liderii Coaliției încearcă să ajungă la un compromis până la 15 martie, însă negocierile intră acum în etapa decisivă, cea a cifrelor finale.

Forma definitivă a bugetului pe 2026 urmează să fie stabilită în zilele următoare, iar eventualele ajustări pot modifica sumele prezentate în acest draft.