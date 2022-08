Criza climatică și lipsa de educație, cele mai mari provocări ale societății

Valorificarea potențialului uman

România este unul dintre statele afectate sever de deficitul educațional, iar în absența unor abordări care să ducă la o reală valorificare a potențialului uman, șansele reale de progres ale societății sunt limitate.

United Way este o organizație non-profit care și-a focalizat activitatea pe susținerea educației, integrare socio-profesională şi sănătate, adresându-se mediilor defavorizate. Scopul este acela de a aduce împreună companii, autorități și, în esență, oameni care prin efort comun susținut pot genera schimbare în comunitate, pentru că au înțeles că beneficiile sunt ale tuturor. Concret, unul dintre scopurile acțiunilor este combaterea analfabetismului funcțional, considerat a fi una dintre tarele majore ale societății.

Pentru aceasta, United Way România a ales să susțină și să se implice în organizarea, amenajarea și atragerea copiilor de vârstă școlară în cluburi de lectură în cadrul școlilor, concomitent cu amenajarea de biblioteci, cu titluri de interes, de care se pot bucura într-un mod informal, relaxant și atractiv. Un astfel de demers are nevoie de implicare și susținere, inclusiv prin activități de voluntariat. Proiectul „Aventura prin lectura” este unul dintre acestea, iar pentru reușită are este necesară susținerea prin donații și implicarea personală a voluntarilor.

Depășirea barierelor sociale

Una dintre cele mai practice căi care susțin procesul educațional al copiilor, mai ales a celor defavorizați, este experiența personală și posibilitatea de a ieși din medicul social în care sunt cantonați.

Copiii defavorizați au o percepție deformată asupra realității, astfel că orice experiență care trece de barierele sociale le poate stimula motivația personală. Excursii tematice în care copiii au ocazia să iasă din mediul de zi cu zi și să viziteze diverse librării, biblioteci sau alte spații în care se promovează lectura, contactul cu un alt tip de mediu ori stimularea interacțiunilor sociale pot avea beneficii excepționale.

A le oferi copiilor din mediul rural, și nu numai, care au acces limitat la educație de calitate urmare a condiționărilor economice, posibilitatea concretă de a-și lărgi orizontul este o cale accesibilă prin care aceștia pot înțelege că sunt importanți pentru societate și că pot avea acces la o viață prosperă care să le pună în valoare potențialul.

Activități de formare

Schimbarea atitudinilor și depășirea barierelor educaționale nu li se adresează doar copiilor. O parte importantă a programelor United Way România, inclusiv cel de „Aventură prin lectură”, implică adulți. Pe de o parte, acestea se adresează părinților, pentru a-i determina să-și susțină copiii și să înțeleagă rolul esențial al educației, în general, și al lecturii, în special. Pe de altă parte, sunt vizate cadrele didactice, cărora le sunt oferite cursuri de formare în domeniul literației și suport pe durata implementării proiectului.

Activitățile au fost personalizate. Astfel, pe lângă activitățile de grup, fiecare copil care participă la proiect a beneficiat de o evaluare a nivelului de cunoștințe și a capacității de înțelegere - raportată la vârstă și nivelul de instrucție parcurs - cu scopul de a planifica și adapta activitățile corespunzător cu nevoile reale.

Implicare pragmatică

Se spune că dacă salvezi o viață, salvezi o lume. Orice suport educațional este cu adevărat eficient dacă i se adresează individului. Strategiile colective sunt utile, dar adevărata evoluție, cu efecte reale, pe termen lung, nu se poate obține decât atunci când proiectul are o adresare țintită direct copilului care are nevoie de susținere.

Fideli acestei abordări, cei de la United Way România au selectat comunități aflate în situație de risc, adresându-se copiilor din familii cu statut socio-economic precar. Intervențiile se fac integrat, atât asupra copiilor (prin activități adecvate de stimulare a lecturii pentru elevii din ciclul primar și/sau gimnazial), cât și pentru părinții acestora (informare și conștientizare a importanței educației și a cititului). Nu în ultimul rând, atenția este îndreptată asupra cadrelor didactice care au capacitatea de a mobiliza comunitatea.

Proiectul se adresează unui număr de 420 de copii din medii vulnerabile, cu acces deficitar la educație. Lor li se adaugă 24 de cadre didactice participante la cursuri de formare și 210 adulți, părinți ai copiilor cuprinși în program.

Sursa foto: Shutterstock.com