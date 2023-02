România, de două ori mai expusă decât Turcia în caz de dezastru. Doar 20% din fondul locativ este protejat printr-o asigurare obligatorie PAD

Peste 10.000 de victime într-un scenariu optimist, peste 20.000 într-o proiecție moderată și între 50.000 și 100.000, în cel mai prost scenariu posibil. Așa arată dezastrul provocat de cutremurele repetate din Turcia, rezumat în cifrele seci ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Institutului american de geofizică USGS. Dincolo de aceste aspecte tragice, există încă o parte foarte serioasă. Este vorba despre felul în care decurge viața celor mai mulți, adică cei care au supraviețuit nevătămați, dar și-au pierdut locuințele ori au suferit pagube majore. Pentru aceștia din urmă există o soluție care, în România, presupune costuri suportabile, potrivit Studii financiare.

Alături de Turcia, România este singura țară din zona europeană unde asigurarea de calamitate (inclusiv cutremur) este obligatorie și este emisă de un Pool de Asigurare dedicat. Spre deosebire de Turcia, însă, unde una din două clădiri este asigurată la calamitate ca rezultat al introducerii obligativității, în România abia dacaă se asigură două din zece locuințe.

Altfel spus, suntem total expuși la pierderi financiare masive, în caz de dezastru. Mult mai expusși de Turcia, unde pierderile din evenimentele recente sunt evaluate la circa 20 de miliarde de dolari, la prima vedere.

Așa cum arătam mai sus, sistemul din România presupune că toți proprietarii de locuințe din România sunt obligați să se asigure împotriva dezastrelor. Pentru că nimeni nu aplică și amenzile stabilite prin lege, însă, cuprinderea în asigurare rămâne cea mai mică din Europa. Palierul de asigurare obligatoriu presupune achiziționarea unei polițe emise de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), o entitate creată prin lege, dar controlată de acționari privați, societăți de asigurare. Polița PAD, emisă de PAID, poate fi cumpărată de la oricare dintre acționarii companiei, de la societățile care au acorduri cu PAID sau chiar de la PAID direct.

Aceasta costă 20 de euro pe an pentru locuințele din materiale moderne și 10 euro pe an pentru cele din chirpici și alte materiale mai puțin rezistente. Ar însemna așadar, sub 2 euro pe lună. Pentru acești bani primiți protecție pentru daunele provocate de cutremur, inundație (fenomenul natural, nu cele de conductă) și alunecări de teren, în limita unor daune de 10.000 de euro pentru casele din chirpici și 20.000 de euro pentru locuințele din materiale moderne.