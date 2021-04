Daniel Dăianu: PIB-ul va crește cu circa 6% în 2021. Deficitul bugetar cash sub 7%

marcociannarel/Getty Images/iStockphoto fifty euro bills and a calculator fifty euro bills and a calculator





Deficitul bugetar cash se va situa la 7% din PIB, în timp ce PIB-ul va creşte între 5-6% în acest an, a declarat Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal.



"Părerea mea e că statul va intra în numeroase companii prin equity şi asta se vede prin participaţii. Sunt necesare sisteme mult mai reziliente, dar versatilitatea este, în opinia mea, esenţială. Bugetele publice trebuie să fie mai robuste. Eu spun că s-a intrat într-un nou război rece, confruntarea cel puţin economică cu China, şi vom avea un alt multilateralism chiar dacă administraţia Biden doreşte să resusciteze multilateralismul în relaţiile internaţionale. Economia post-COVID va fi considerabil diferită, cu diferenţe între state, şi vor fi regândite lanţurile de producţie. Regulile fiscale vor fi dezactivate în Uniune până în 2023, ceea ce nu înseamnă că în România nu trebuia să se înceapă corecţia macroeconomică. Mediul de afaceri trebuie să promoveze vaccinarea, să nu aştepte ca oamenii să se vaccineze, pentru că altfel riscăm să ne plafonăm şi va fi foarte rău. Creşterea PIB-ului în 2021 eu o văd între 5 şi 6%, sunt mai optimist. Corecţia bugetară este esenţială pentru stabilitatea economiei şi a leului. Corecţia bugetară a debutat şi se vede în programarea multianuală. Deficitul bugetar cash, în 2021, îl văd sub 7% şi am discutat acest lucru şi la Consiliul Fiscal. Vedeţi care este prognoza MFP - deficit ESA de circa 8%, e posibil să scadă sub 8%, dar eu zic că e în jur de 8%, în 2021. Deficitul va fi în scădere şi după 2021, însă sarcina va fi mai complicată din cauza naturii structurale a deficitului. În alte economii reducerea va fi mai facilă, pentru că nu există deficite structurale aşa de înalte ca în România", a spus Dăianu.

Totodată, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) înseamnă pentru România 14% din PIB, iar o realizare de 50% ar putea duce investiţiile la 6,5% din PIB.



"Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă înseamnă cam 14% din PIB şi ajută mult redresarea, transformarea economiei, atenuarea unor probleme structurale şi, nu în cele din urmă, corecţia macro, un aspect subestimat la noi, în dezbaterea publică. PNRR poate să aducă anual un plus de 2,5% la bugetul public. Investiţiile publice pot ajunge la 7,5%, maximul ultimului deceniu, dacă vom absorbi la maximum. Noi am compensa prin PNRR scăderea PIB-ului potenţial. Realizare de numai 50% din PNRR, ar putea să ducă investiţiile publice la 6 - 6,5% din PIB. Ratele medii de creştere a PIB-ului pentru anii care vin, cu o medie de 5%, sunt fezabile, pentru că PNRR influenţează PIB-ul potenţial în mod pozitiv. Trebuie, însă, să punem accent pe educaţie şi sănătate. Infrastructura nu înseamnă numai drumuri şi poduri... În momentul de faţă noi alocăm cu circa 2% sub media UE la educaţie şi 1,5% la sănătatea publică. De aceea avem şi spitalele pe care le avem. Dacă vom aplica PNRR şi vom face şi corecţia macroeconomică, e posibil să avem ratingul României la BBB+ în 2024, dar depinde foarte mult de consolidarea bugetară", a precizat acesta.

Deficitul bugetulu consolidat a ajuns la 1,14% din PIB în primele două luni ale anului, de la 0,73% din PIB în aceeaşi perioadă din 2020. Ţinta de deficit bugetar pentru acest an este 7,16% din PIB, pe cash.

Guvernul a stabilit bugetul de stat pe 2021 bazându-se pe o creştere economiică de 4,31%.