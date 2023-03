UPDATE Decizia Fed cu privire la colapsul Silicon Valley Bank. Hotărâre de ULTIMĂ ORĂ la Londra

Banca HSBC a achiziționat filiala britanică a SVB, în cadrul unui plan privat de salvare, pus la punct împreună cu Banca Angliei și guvernul de la Londra.

"Azi dimineață, Guvernul și Banca Angliei au facilitat o vânzare privată a Silicon Valley Bank UK către HSBC. Depozitele vor fi protejate, fără sprijinul contribuabililor. Am spus că ne vom îngriji de sectorul nostru tehnologic și am acționat de urgență pentru a respecta această promisiune", a anunțat Jeremy Hunt, ministrul Economiei din Regatul Unit.

