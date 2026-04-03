Suprataxă UE pentru industria farmaceutică România: impact asupra pacienților cu diabet și epilepsie

România pe muchie de criză: Directive UE amenință accesul la medicamente vitale pentru milioane de bolnavi

România riscă să piardă accesul la medicamente esențiale și ieftine pentru milioane de pacienți, după ce directiva europeană privind apele uzate impune o suprataxă grea fabricilor din industria farmaceutică. Taxele noi ar putea alunga producătorii locali, oprind tratamente pentru boli grave precum diabetul sau epilepsia, avertizează experții la conferința națională.

Conferința națională România Inteligentă „Noile Directive Europene: O Criză Dublă pentru Industria Farmaceutică și Sănătatea Publică din România”, organizat de Antena 3 CNN, a dezvăluit costuri imposibil de suportat. Producția de generice accesibile, esențiale pentru 90% din medicamentele critice, ar putea dispărea complet.

Avertisment dur: Directiva UE sabotează aprovizionarea cu medicamente critice

„Medicamentele critice sunt, în proporție de 90%, medicamente generice și aș vrea să vă spun că această directivă, implementată ca atare tehnic, așa cum este ea acum, intră în contradicție cu acest act al medicamentelor critice, cât și cu asigurarea aprovizionării cu medicamente. Deci este un lucru extrem de serios, extrem de important”, susține Arina Gholmieh, vicepreședinte APMGR.

Pacienți în pericol: Bolnavi mai grav, costuri explodate și vieți pierdute

Reprezentanții pacienților trag semnal de alarmă: dispariția medicamentelor ieftine înseamnă alternative inexistente pentru milioane de români cu afecțiuni cronice.

„Această directivă, la prima vedere, pare că va îngreuna nu neapărat zona industriei, cât zona pacienților. Înseamnă pacienți mai bolnavi, înseamnă creșterea costurilor cu sistemul de sănătate, inclusiv pierderea de vieți. Deci, lucrurile sunt complicate la prima vedere. Ceea ce pot să spun este că, într-adevăr, noi trebuie să fim un pic precauți, chiar dacă vorbim de ceasul al 12-lea, și să găsim soluții la nivel național”, a declarat Radu Gănescu, președinte COPAC.

Autorități în alertă: România trebuie să lupte pentru industria sa la Bruxelles

Oficialii recunosc urgența și cer acțiune imediată, fără amânări sau promisiuni goale.

„Nu pot să fiu de acord cu acest mod de a pune problema pe care l-am sesizat, din păcate, de foarte multe ori în instituțiile publice din România. Cum adică favorizăm noi, din perspectiva competiției, industria din România? Nu noi trebuie să fim aceia care avem poziție de țară încă de la început și ne luptăm pentru industria din România, pentru ca problemele lor să se regăsească soluționate pozitiv în textele de legi europene și în directivă și în regulament”, subliniază Ștefan Radu Oprea, secretar general al Guvernului.

Povara insurmontabilă: 80% din costuri pe umerii industriilor românești. Directive UE riscă să zdrobească producătorii locali de medicamente și cosmetice