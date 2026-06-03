Oana Țoiu, pentru Fox News: România răspunde apelului lui Trump ca Europa să joace un rol mai mare

România a aprobat folosirea bazelor și infrastructurii sale militare pentru activități defensive legate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de eforturile de redeschidere a Strâmtorii Hormuz, le-a spus Oana Țoiu jurnaliștilor americani într-un interviu acordat Fox News Digital.

Șefa diplomației române a precizat că sprijinul oferit de București vizează operațiuni precum realimentarea aeriană și nu implică participarea României la un conflict militar.

„Nu facem parte din război și nici nu intenționăm să devenim parte a războiului”, a spus Oana Țoiu, subliniind că România participă la un efort de apărare comună și la demersuri diplomatice pentru menținerea securității în regiune.

Țoiu a afirmat că aliații trebuie să poată conta unii pe alții, mai ales în situații de criză care afectează securitatea internațională și fluxurile comerciale globale.

Declarațiile vin în contextul în care administrația Trump a cerut aliaților europeni să își asume un rol mai important în domeniul securității, inclusiv în Orientul Mijlociu, scriu jurnaliștii Fox News.

Ministrul interimar al Afacerilor Externe a admis existența unor tensiuni între Washington și unele capitale europene, dar a subliniat nevoia unui dialog mai bun în interiorul parteneriatului transatlantic.

Ministrul român a mai spus că Bucureștiul este de acord cu solicitările președintelui Donald Trump privind creșterea bugetelor pentru apărare. România a ajuns la alocarea de 2% din PIB pentru apărare în timpul precedentului mandat al lui Trump și intenționează ca anul viitor să aloce, în medie, 3,4% din PIB, prin achiziții militare și investiții în infrastructură strategică.

În același interviu, Oana Țoiu a vorbit și despre incidentul din Galați.

Țoiu a afirmat în interviul de la Fox News că analizele militare și chimice indică faptul că drona era de fabricație rusească și că aceasta ar fi făcut parte dintr-un atac mai amplu asupra infrastructurii civile ucrainene din zona Dunării.

„Responsabilitatea este foarte clară, indiferent dacă aceasta a fost sau nu intenția”, a declarat ministrul român, cerând oprirea acestor escaladări.

Rusia a respins acuzațiile la ONU, prin ambasadorul Vasili Nebenzia, care le-a calificat drept nefondate și a cerut o investigație „obiectivă și depolitizată”. Oficialul rus a sugerat inclusiv posibilitatea unei provocări ucrainene.

Oana Țoiu a respins poziția Moscovei și a pus sub semnul întrebării capacitatea unui membru permanent al Consiliului de Securitate de a contribui la menținerea păcii în timp ce acționează ca stat agresor.

Statele Unite s-au alăturat celor peste 50 de țări care au susținut o declarație comună de condamnare a atacului asupra României. Ministrul român a precizat că Bucureștiul lucrează cu Washingtonul atât în cadrul NATO, cât și prin Parteneriatul Strategic.

(sursa: Mediafax)