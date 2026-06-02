Scandal monstru pe noua conducere a Institutului Cultural Român: PSD și AUR și-au împărțit funcțiile

Abrudean susține că votul demonstrează existența unei colaborări între cele două formațiuni politice și acuză PSD și AUR că își unesc forțele atunci când este vorba despre împărțirea funcțiilor publice.

Noua conducere a Institutului Cultural Român

Senatul a votat marți noua conducere a Institutului Cultural Român, în urma unui scrutin secret cu buletine de vot.

Pentru funcția de președinte al ICR a fost aleasă Corina Încrosnatu, susținută de PSD, care a obținut 81 de voturi pentru și 34 împotrivă.

În funcțiile de vicepreședinte au fost numiți Adriana Gae, propusă de AUR, cu 73 de voturi favorabile, și Attila Weinberger, susținut de UDMR, care a primit 89 de voturi pentru.

În aceeași ședință au fost validați și cei 14 membri ai Consiliului de Conducere al ICR, reprezentând partide parlamentare și uniuni de creație.

Mircea Abrudean: „Parteneriatul PSD-AUR funcționează”

La scurt timp după anunțarea rezultatelor, președintele Senatului a lansat acuzații la adresa PSD și AUR.

„AUR și PSD au confirmat astăzi, încă o dată, că parteneriatul lor funcționează în Parlament”, a transmis Mircea Abrudean într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Acesta consideră că rezultatul votului reflectă o înțelegere politică între cele două formațiuni și susține că acestea colaborează atunci când este vorba despre ocuparea unor funcții importante.

„Au reușit încă o dată să găsească o formulă de colaborare. Lucrează împreună când e vorba de propriile interese, dar nu au venit cu nicio soluție pentru guvernarea țării, deși a trecut o lună de când au declanșat criza politică”, a afirmat Abrudean.

„ICR nu este o instituție oarecare”

Președintele Senatului a subliniat că Institutul Cultural Român are un rol esențial în promovarea imaginii României în străinătate și că alegerea conducerii sale ar trebui să depășească interesele politice de moment.

„Institutul Cultural Român nu este o instituție oarecare. ICR reprezintă România în plan cultural și contribuie la promovarea imaginii țării peste hotare”, a declarat acesta.

Abrudean a concluzionat că rezultatul votului oferă o imagine mai clară asupra relațiilor dintre partidele parlamentare decât declarațiile publice ale liderilor politici.

Cine sunt noii membri ai Consiliului de Conducere

Pe lângă noua conducere executivă, Senatul a aprobat și componența Consiliului de Conducere al ICR.

Printre membrii desemnați de grupurile parlamentare se numără reprezentanți ai PSD, PNL, USR, UDMR, AUR și PACE – Întâi România, iar din partea uniunilor de creație au fost numite personalități din domeniul filmului, teatrului, muzicii, arhitecturii și artelor plastice.

Votul din Parlament a readus astfel în prim-plan tensiunile politice dintre partidele aflate în opoziție și cele din actuala majoritate, într-un moment în care scena politică rămâne marcată de dispute privind direcția viitoarei guvernări.