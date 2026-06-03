Pedeapsa pentru șoferii care nu-și plătesc amenzile: o zi fără permis, pentru fiecare 50 de lei datorați

Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne a fost postat în transparență decizională proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2026 pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale. Prin intermediul proiectului de act normativ este creat un nou mecanism de sancționare a șoferilor care încalcă regulile de circulație și nu își plătesc amenzile. Acesta ar urma să intre în vigoare la sfârșitul lunii august.

Proiectul propune mai multe măsuri în cascadă pentru a-i determina pe șoferi să-și achite amenzile de circulație. Documentul conține implicit precizări referitoare la digitalizare, fiind implementat Sistemul „PatrimVen”, care va ține evidența șoferilor care nu își achită amenzile, a scris sindicatul polițiștilor Europol pe site-ul său.

Procesul este complet automatizat pentru a evita scăpările, respectiv erorile umane ce pot surveni în activitatea de evidențiere. Astfel, organele fiscale au obligația de a introduce în sistemul informatic PatrimVen, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de plată, datele șoferilor datornici.

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Somația obligatorie

Organele fiscale locale vor înregistra amenzile și vor trimite contravenientului o somație de plată în termen de cel mult 30 de zile. Aceasta va conține detalii clare despre sumele datorate și avertismentul privind suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Modelul formularului tipizat al somației de plată va fi aprobat de ministrul dezvoltării în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Guvernului prin care se aprobă prezentele norme.

Condițiile suspendării dreptului de a conduce

Dacă termenul de 90 de zile expiră fără o plată integrală a amenzii contravenționale, se activează suspendarea dreptului de a conduce. Durata acesteia este strict proporțională cu datoria, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați din valoarea amenzii.

Inițierea și finalizarea perioadei de suspendare

Suspendarea intră în vigoare la ora 0.00 a celei de-a treia zi lucrătoare de la expirarea termenului de plată și se încheie la ora 24.00 a ultimei zile stabilite prin calculul proporțional.

Sistemul informatic PatrimVen, cureaua de transmisie

Fiscul va avea obligația de a introduce în sistemul informatic PatrimVen, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de plată, datele șoferilor datornici, după cum urmează:

codul SIRUTA;

numele și prenumele contravenientului;

codul numeric personal al contravenientului;

seria de evidență unică a procesului-verbal de contravenție;

indicatorul de status (activare suspendare/încetare prin stingerea obligațiilor de plată);

data începerii și data încetării perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Sistemul PatrimVen va transmite automat aceste date către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) din cadrul MAI, care va opera direct suspendarea sau, după caz, redobândirea permisului în momentul în care datoria este achitată.

În cazul în care amenda este plătită parțial sau integral în timpul perioadei de suspendare, datele sunt actualizate imediat în sistem, iar măsura suspendării este revizuită sau revocată în cel mult două zile lucrătoare.

Aviz negativ de la CES

Consiliul Economic și Social (CES) a dat un aviz nefavorabil la proiectul de OUG adoptat de Guvern, avertizând că mai multe prevederi ar putea fi neconstituționale. Astfel, CES a atenționat că „pierderea dreptului de a conduce pentru neplata amenzilor contravenționale rutiere”, precum și „condiționarea restituirii permisului și a accesului la formalități rutiere de plata tuturor obligațiilor către bugetul local” încalcă prevederi din Constituție. Ulterior, la această ultimă măsură sancționatorie s-a renunțat în ordonanța adoptată de Executiv.

3 milioane de amenzi de circulație au fost date anul trecut, au fost suspendate peste 190.000 de permise auto și au fost retrase circa 103.000 de certificate de înmatriculare de către Poliție, în urma controalelor desfășurate la nivel național, arată un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.

Șoferii români nu se omoară cu plata amenzilor

Potrivit unei declarații de anul trecut a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, mai puțin de patru din zece șoferi își plătesc amenzile de circulație. „În Uniunea Europeană, rata de plată a amenzilor este de peste 90%. La noi, sub 40%. Diferența este enormă”, a spus Cseke. Un raport al European Transport Safety Council arată că în statele unde amenzile sunt aplicate strict, rata accidentelor grave scade semnificativ.

„Nu este vorba doar de bani, ci de autoritatea legii și siguranța rutieră. Creșterea ratei de conformare la nivel european ar aduce primăriilor din România zeci de milioane de lei anual, bani care pot fi reinvestiți în infrastructură și siguranță rutieră”, a mai declarat ministrul.

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