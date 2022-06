Dozatorul de apă, un aliat nesperat în lupta cu sedentarismul!

Totuși, un dozator apa are și beneficii mai puțin scontate. Montat într-un sediu de firmă, el nu numai că va asigura un cadru informal pentru discuțiile între angajați, fie că vorbim despre colegi aflați pe aceeași poziție sau între manageri și subalterni, însă se poate dovedi și un aliat nesperat în lupta cu sedentarismul, după cum vei vedea citind articolul în continuare. Dat fiind specificul majorității job-urilor pe care le desfășoară cei din generația tânără, statul pe scaun, timp de 8 sau 10 ore pe zi, este o problemă destul de apăsătoare, atât la propriu, cât și la figurat, care riscă să se transforme, în timp, în afecțiuni ale coloanei și nu numai.

În plus, aceiași oameni stau destul de prost și la capitolul hidratare corespunzătoare, întrucât fie acuză lipsa timpului și stresul, fie preferă alte băuturi (sucuri, bere etc.). Prin urmare, un dozator de apă îi poate ajuta să "împuște doi iepuri dintr-un foc": pe de-o parte, ei se vor ridica de pe scaun, cel puțin o dată pe oră, pentru a parcurge drumul dintre biroul lor și aparatul din bucătărie sau de pe hol, iar, pe de altă parte, paharele cu apă le vor permite să atingă cantitatea zilnică recomandată de minimum 2 litri de apă pe zi, pentru buna desfășurare a tuturor proceselor interne ale organismului. Același lucru se aplică și pentru cei care încă își mai desfășoară activitatea în regim work from home.

În ceea ce privește locul de unde să cumperi un dozator de apă sau mai multe, H2On este o alegere profitabilă, atât la propriu, cât și la figurat. Compania, care livrează apă la domiciliu și la birou, în toată țara, în aceeași zi, a fost premiată inclusiv la nivel internațional, pentru calitatea apei sale (premiul Superior Taste Award, acordat de prestigiosul International Taste Institute, în anii 2022 - 3 stele, punctaj maxim, 2021, 2020 și 2019). Oferta lor include modele diverse de dozator de apă, cu prețuri de la câteva sute de lei la câteva mii de lei, în funcție de caracteristicile și performanțele lor. Cele simple furnizează apă rece și apă fierbinte, pe când cele performante au inclusiv funcții de carbonatare (pentru apă minerală) sau pot fi acționate cu pedale, pentru un plus de siguranță și igienă (mai ales în contextul medical și social actual).

În concluzie, un dozator de apă îți poate fi de folos în mult mai multe privințe decât ți-ai fi putut imagina, iar toate acestea contribuie la un plus de sănătate pentru tine și familia sau colegii tăi!