Ministerul Finanţelor listează vineri titluri de stat Fidelis de aproape 1,8 mld. lei la BVB

Cel mai mare ordin înregistrat în prima emisiune de titluri de stat Fidelis din 2024 a avut valoarea de 126 milioane de lei (25 mil. euro), potrivit datelor analizate de ZF din platforma bvb.ro. Cu alte cuvinte un investitor persoană fizică a împrumutat statul român cu 126 mil. lei într-o finanţare pe trei ani cu simbolul R2703A care are o dobândă anuală de 6,75% pe an.

Acesta va fi remunerat în fiecare an cu 8,5 mil. lei din dobândă pentru ca la scadenţă (presupunând că acesta va păstra plasamentul până la maturitate şi nu îl va vinde prin BVB), respectiv primăvara lui 2027, să primească şi principalul, adică suma investită iniţial.

Câştigurile pe care investi­torul le primeşte din dobânda aferentă subscrierii în cadrul Fidelis sunt neimpozabile. Statul român, prin Ministerul Finanţelor, lansează trimestrial emisiuni de titluri de stat Fidelis la Bursa de Valori Bucureşti. Cu sumele atrase de la investitori, Finanţele acoperă deficitul bugetar şi îşi asigură necesarul de finanţare pe termen scurt.

Alte ordine de valoare mare au fost înregistrate pe tranşele în euro. Astfel, pe tranşa R2903AE, care are o dobândă de 5% pe an şi scadenţa 6 martie 2029, cel mai mare ordin a fost de 21,4 mil. euro, urmat de 7,5 mil. euro. În cazul tranşelor în lei, al doilea cel mai mare ordin după cel de 126 mil. lei a avut valoarea de 5 mil. lei.

Subscrierile au fost mai mici cu aproximativ 28% faţă de ediţia anterioară a Fidelis, derulată între 27 noiembrie şi 15 decembrie 2023, în contextul în care dobânzile au fost uşor mai mici. Prin precedentele 14 oferte de vânzare de titluri Fidelis, din perioada iulie 2020 – decembrie 2023, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie aproape 24,5 miliarde lei (aproape 5 miliarde euro), potrivit BVB.

Pe cele trei tranşe în lei subscrierile au aratăt astfel: 358,3 mil. lei pentru tranşa cu scadenţa pe un an cu un cupon de 6% pe an, 135 mil. lei pentru tranşa donatorilor de sânge (scadenţa 6 martie 2025 şi un cupon de 7% pe an), şi 350 mil. lei în tranşa în lei cu scadenţa pe 6 martie 2027 şi un cupon de 6,75% pe an.

Pe de altă parte, pe tranşa titlurilor de stat Fidelis în euro cu scadenţa în 6 martie 2025 şi pentru care Finanţele plătesc un cupon de de 4% pe an, subscrierile s-au ridicat la 118 mil. euro (590 mil. lei). Pe cea cu scadenţa în martie 2029 şi cu o dobândă de 5% pe an subscrierile au fost de 72,5 mil. euro (362 mil. lei).

(sursa: Mediafax)