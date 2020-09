Florin Cîțu, la Bursa de Valori București: Sunt miliarde și miliarde de euro în lumea asta, și de acum pot să investească printr-un click și în România

Trecerea pieței de capital la statutul de piață emergentă înseamnă că firmele din România pot să se finanțeze mult mai ușor, a afirmat ministrul Finanțelor, luni, la evenimentul „Moment istoric: România emergentă”, organizat de Bursa de Valori București.

„Cred că am trecut foarte uşor în societate peste ceea ce înseamnă să intri în indicele FTSE Russell. Echivalează, şi am spus atunci, echivalează cu intrarea României în Uniunea Europeană. Pentru că atunci am avut dintr-o dată acces la o piaţă foarte mare. Făceam parte dintr-o piaţă comună şi bineînţeles toate companiile din România aveau acces dintr-o dată la o piaţă mai mare. Asta înseamnă şi să intri în acest indice FTSE Russell. Înseamnă că dintr-o dată, companiile din România, piaţa de capital din România este văzută, este la un click distanţă de miliarde de euro care vor să fie investiţi. Sunt oameni care se uită în fiecare zi la pieţe, unde să investească bani. Sunt miliarde şi miliarde de euro în lumea asta, şi de acum pot să investească printr-un click şi în România. Companiile din România pot să se finanţeze mult mai uşor", a afirmat Cîțu.

De asemenea, Florin Cîțu a menționat că următoarea etapă ar fi trecerea la MSCI, cea mai mare piață.

„ Veţi avea în continuare suportul nostru, aşa cum aţi avut şi până acum. Împreună cu ASF lucrăm la o strategie pentru piaţa de capital. Şi nu numai în România, toată Europa se schimbă. România va avea o strategie, o punem la punct cu domnul preşedinte Nicu Marcu, care o să fie o strategie modernă. Nu că vrem noi asta, totul vine de la antreprenori. Antreprenorii se schimbă, vor alt fel de societate", a declarat ministrul Finanţelor.

Acesta a mai precizat că nu a văzut o susținere a guvernelor anterioare pentru piața de capital și că nu vede nici astăzi o susținere din partea majorității parlamentare care a trecut legea care interzice listarea pe piața de capital.

„Pentru că listarea pe piața de capital înseamna atragerea de capital, înseamna investiții, nu înseamna că vinzi proprietăți sau ne vindem țara. Așa se finanțează companiile ori prin împrumuturi, ori prin listă și înseamnă să atragi capital. Nu cred că este prostie, este mai mult rea voință", a mai explicat Florin Citu.

Piaţa de capital din România a fost inclusă în indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru Pieţele Emergente începând din data de 21 septembrie 2020.