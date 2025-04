Visul turcesc: Încă o păcăleală cu investitori inexistenți la Șantierul Naval Mangalia

Zilele trecute, firma turcească Desan Shipyard a fost prezentată ca potențial investitor care ar urma să salveze șantierul. Compania are activitate în domeniul reparațiilor de nave maritime, cu un punct de lucru la Tuzla, dar nicidecum nu se ridică la nivelul companiei olandeze sau al celorlalte firme care au fost prezentate ca potențiali investitori în ultimul an. Cel mult, turcii ar putea închiria o parte din șantierul naval pentru a face lucrările care nu se pot executa la Tuzla, dar nu au contracte care să aducă înapoi sutele de angajați care deja au plecat să lucreze în alte părți sau să preia activitatea Damen Shipyards Mangalia.

De aproape un an, Ministerul Economiei caută o soluție pentru șantierul naval de la Mangalia, dar în afară de declarații venite din când în când, nu s-a ajuns la nicio metodă de stopare a falimentului. Cea mai recentă declarație venită din partea ministrului Economiei este despre negocierile pe care statul român le-ar face în acest moment cu firma turcească Desan Shipyard pentru preluarea activității de la Damen Shipyards Mangalia.

Compania din Turcia are peste 1.000 de angajați și venituri de 431 de milioane de dolari în ultimul an, are planuri ambițioase de extindere, dar operează pe un șantier de 30 de ori mai mic decât cel din Mangalia. Sindicaliștii de la Damen Shipyards Mangalia nu cred că turcii vor prelua activitatea, ca investitori.

„Din declarațiile ministrului Economiei reiese că sunt interesați să închirieze anumite facilități ale șantierului. Nu este sigur dacă intenționează să preia administrarea șantierului sau doar să închirieze docurile pentru a repara nave de mare tonaj pe care nu le pot repara în propriile docuri - mai mici decât cele de la Mangalia. Au vizitat șantierul, în data de 11 martie, și au fost impresionați de facilitățile și capacitățile de producție, însă consideră că acest șantier este prea mare pentru ei. Au menționat inițial că nu doresc să-l preia integral, ci doar să își extindă capacitatea de producție pentru a repara aici nave mari”, a explicat, pentru Jurnalul, Laurențiu Gobeajă, liderul sindicatului „Navalistul”, din cadrul Damen Shipyards Mangalia.

Șantierul Desan din Tuzla are doar două docuri plutitoare și doar 31.000 de metri pătrați, adică este de 32 de ori mai mic decât decât cel din Mangalia, care se întinde pe o suprafață de peste 100.000 de metri pătrați.

Chiar dacă șansele de a înlocui Damen sunt aproape nule, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a declarat, săptămâna trecută, că s-a găsit un potențial investitor - referindu-se la firma din Turcia: „În momentul de față, suntem în negocieri avansate cu un potențial investitor care să vină să închirieze tot ceea ce înseamnă forța de muncă plus facilitățile de acolo, care va opera și, automat, va menține activitatea economică pentru a plăti salariile către oameni. Din punct de vedere al exitului Damen, am convenit împreună cu cei doi acționari, pentru că statul nu are un atribut direct și este acționar indirect, prin Șantierul Naval 2 Mai, la șantierul naval Mangalia, am căzut de acord pe exitul lor, pe o negociere directă cu potențialul investitor pentru preluarea activelor, dar și a datoriilor din partea Damen Holding”, a declarat ministrul.

Citește pe Antena3.ro Se complică situația tinerei de pe OnlyFans care a fost găsită aruncată pe un drum din Dubai. Ultimul anunț făcut de autorități

Era cel mai mare angajator din sudul litoralului

Compania Damen Shipyards Mangalia renunță la acțiunile de la Șantierul Naval Mangalia, în care statul român deține pachetul majoritar de acțiuni (51%), după ce a denunțat unilateral contractul de asociere, în 2023, cerând intrarea în insolvență a companiei care administrează șantierul naval. Clauzele contractuale de la preluarea pachetului de acțiuni de către olandezi prevedeau creșterea numărului de angajați și o relansare a activității, dar acestea au fost încălcate de Damen, care acum se retrage, recuperându-și și prejudiciul pe care și l-a creat în relația cu firma mamă.

Statul român, prin Ministerul Economiei, deține pachetul majoritar de acțiuni, dar nu a supervizat în niciun fel managementul operațional cedat olandezilor. Sindicatul Liber Navalistul, al angajaților companiei Damen Shipyards Mangalia SA (DSMa), a cerut explicații, începând cu vara anului 2024, în legătură cu noile contracte promise de Damen și a subliniat importanța forței de muncă specializată în construcția de nave maritime, reparații și construcția de componente pentru platforme eoliene offshore, dar nici compania olandeză, nici statul român nu au luat măsuri pentru a nu ajunge la concedieri colective.

Șantierul naval de la Mangalia era cel mai mare angajator din zona de sud a județului Constanța, iar oprirea activității are un impact social și economic devastator pentru întreaga regiune. Pe lista potențialilor investitori care ar fi putut prelua șantierul s-au aflat mari companii precum firma norvegiană Aker sau firma spaniolă Dragados Offshore, care ar fi urmat să producă în România echipamente pentru instalații eoliene, cu un contract de peste 240 de milioane de euro. Ar fi fost nevoie de peste 1.200 de angajați specializați pentru acest tip de lucrări. Compania spaniolă construiește pentru guvernul Germaniei cel mai mare proiect de ferme eoliene din Marea Nordului, având un contract de 3 miliarde de euro, din care o parte, de circa un sfert de miliard, ar fi trebuit să se facă pe șantierul naval de la Mangalia.

Mulți dintre specialiști erau deja angajați ai șantierului naval, în șomaj tehnic și se anunțase că pot fi readuși la lucru, în următoarea perioadă. Compania spaniolă a cerut o garanție bancară, dar ulterior nu s-a mai semnat contractul de preluare a șantierului de la Mangalia.

Lăsat cu datorii și fără oameni

După rezilierea contractului de asociere între Damen Holding BV și statul român, compania olandeză revendică o datorie de 730 de milioane de lei, datorii acumulate către firma norvegiană Aker, despre care se spunea că ar fi urmat să preia acțiunile olandezilor. O altă firmă norvegiană, Verite SRL, cu sediul la Limanu, a intrat în faliment, din cauză că Damen nu a achitat o datorie de peste două milioane de euro către aceasta. Firma a fost înființată pentru plasarea forței de muncă pentru Aker.

Discuțiile dintre Damen și Aker Solutions ar fi rămas fără o finalizare în privința preluării acționariatului de către norvegieni, la Mangalia, însă din septembrie 2024 se aștepta o revenire la aceste negocieri, ca apoi compania Damen sau statul român să cedeze 25% din acțiunile de la șantierul naval în favoarea norvegienilor. Doar că norvegienii au plecat pur și simplu, după ce șantierul a rămas și fără forța de muncă specializată. Aker și-ar fi impus propriile firme de recrutare, pentru a muta efectiv specialiștii din șantier către alte puncte de lucru, apoi a renunțat la a mai semna contractul și a plecat cu oamenii. Damen Shipyards Mangalia SA (DSMa) a concediat recent 263 de angajați, reprezentând aproape 20% din totalul personalului.