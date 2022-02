Gardul electric – solutia ideala pentru crescatorii de bovine

Conceptul de „gard electric” este, relativ, actual. Insemnatatea sa si-a spus din ce in ce mai mult cuvantul in ultimii ani. O data cu cresterea numarului de animale fara stapan, dar si a animalelor salbatice care ajung in zonele populate de oameni, gardurile electrice au devenit extrem de populare.

Eficienta in ceea ce priveste protejarea unei afaceri ce are la baza cresterea bovinelor este data de modul in care gardul actioneaza. Din dorinta de a ajunge la cel mai bun spatiu pentru a pasuna, bovinele se pot indeparta imediat de tarcul lor daca acesta nu este ingradit corect.

De asemenea, unele bovine pot fi si agresive si pot rupe si distruge complet gardurile clasice. Tocmai din acest motiv, din ce in ce mai multi crescatori de animale au adoptat ideea de gard electric. Investitia pe care o fac in mediul animalelor, precum si in cresterea acestora trebuie sa se soldeze cu un profit si, nicidecum, cu pierderi sau neplaceri.

Cum alegi un gard electric pentru vaci?

Conceptul s-a dispersat in numeroase categorii pentru a acoperi o arie mult mai mare de nevoi. Astfel, in functie de scopul lor, gardurile electrice se confectioneaza special pentru vaci, oi, ursi sau chiar caini - conform specialistilor de la Agro Electrosistems SRL.

Exista si persoane care nu urmaresc o astfel de achizitie pentru ca sunt proprietarii unei afaceri in domeniul cresterii animalelor domestice. Confortul de a sti ca totul este in ordine, cainii din curte sunt protejati si niciun animal salbatic nu poate patrunde pe spatiul curtii este ceea ce isi doresc.

Astfel, un gard electric special pentru vaci este conceput si adaptat special pentru a le proteja pe acestea de riscurile la care s-ar putea expune parasind tarcul. Pentru a face alegerea potrivita, luati in calcul urmatoarele aspecte relevante: