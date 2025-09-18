Ghid pentru antreprenorul începător: Ce trebuie să știi înainte de a deschide o firmă în România

Cu toate acestea, trecerea de la o idee promițătoare la o companie funcțională și profitabilă este un proces complex, care implică nu doar o viziune de business solidă, ci și o înțelegere clară a cadrului legal și fiscal din România. Birocrația, adesea percepută ca un obstacol major, poate fi navigată eficient cu o planificare atentă și cu informațiile corecte. Acest ghid detaliat prezintă principalele etape și aspecte de care trebuie să ții cont atunci când pornești pe drumul antreprenoriatului.

Alegerea formei juridice potrivite

Primul pas în materializarea unei idei de afaceri este decizia asupra formei de organizare juridică, o alegere cu implicații pe termen lung asupra răspunderii, impozitării și flexibilității operaționale.

În România, cele mai populare opțiuni pentru start-up-uri sunt Societatea cu Răspundere Limitată (SRL) și Persoana Fizică Autorizată (PFA). SRL-ul este adesea preferat de majoritatea antreprenorilor datorită avantajului său fundamental: separarea completă între patrimoniul personal al asociaților și cel al firmei.

Răspunderea este limitată strict la capitalul social subscris, protejând astfel bunurile personale (casă, mașină) în cazul unor eventuale datorii ale companiei. Mai mult, un SRL oferă o imagine de credibilitate sporită în fața partenerilor de afaceri, a furnizorilor și a instituțiilor bancare, și permite atragerea ulterioară de noi asociați sau investitori cu relativă ușurință.

PFA-ul, pe de altă parte, atrage prin simplitatea procedurii de înființare și prin costurile administrative inițiale mai reduse. Contabilitatea se ține în partidă simplă, ceea ce o face mai puțin complexă. Dezavantajul major constă însă în răspunderea nelimitată a titularului, care garantează cu întreg patrimoniul personal pentru obligațiile PFA-ului.

Pentru tinerii sub 35 de ani care se află la prima inițiativă antreprenorială, există și varianta SRL-D (Societate cu Răspundere Limitată - Debutant). Această formă oferă anumite facilități fiscale la început de drum, precum scutirea de la plata contribuțiilor sociale pentru indemnizația administratorului și de la taxele de înregistrare la ONRC.

Pașii birocratici la înființarea unei firme

Procesul de înființare a unui SRL, deși standardizat, necesită atenție la detalii pentru a evita întârzieri. Totul începe cu rezervarea denumirii firmei la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), un pas care poate fi realizat online pentru a verifica disponibilitatea numelui dorit. Ulterior, este necesară stabilirea sediului social, pentru care vei avea nevoie de un contract de comodat sau de închiriere și de acordul vecinilor, dacă sediul este într-un bloc de locuințe.

Urmează redactarea Actului Constitutiv, documentul fundamental al societății. Acesta trebuie să includă obligatoriu datele de identificare ale asociaților, denumirea și sediul firmei, obiectul principal de activitate și obiectele secundare (codurile CAEN), valoarea capitalului social (minimum 1 RON) și datele administratorului.

Deși capitalul social minim este simbolic, un capital social mai consistent poate spori încrederea partenerilor. Dosarul complet, care include toate aceste documente, plus dovada depunerii capitalului social la o bancă și declarațiile pe proprie răspundere, se depune la ONRC. Grație digitalizării, o parte din aceste proceduri se pot desfășura online, simplificând interacțiunea cu instituția.

Planificarea financiară și fiscală inițială

Dincolo de actele de înființare, o planificare riguroasă a aspectelor financiare este esențială pentru supraviețuirea și creșterea afacerii în primele luni critice. Se recomandă crearea unui plan de afaceri simplu, care să estimeze costurile de start (taxe, achiziție echipamente, stoc inițial de marfă, marketing) și veniturile prognozate pentru primul an.

Un aspect crucial este înțelegerea modului de impozitare. Majoritatea firmelor noi se încadrează în regimul de SRL impozit pe venit, cunoscut și ca impozitul pe microîntreprindere, dar este fundamental să verifici condițiile de eligibilitate care se pot modifica anual.

Pe lângă acest impozit, trebuie să iei în calcul și alte contribuții, precum cele pentru salarii, dacă intenționezi să ai angajați, și taxa pe valoarea adăugată (TVA). Decizia de a deveni plătitor de TVA de la început sau doar la depășirea plafonului legal este una strategică și trebuie discutată cu un consultant fiscal, în funcție de modelul de business și de tipologia clienților.

Primele luni de activitate: De la facturare la contabilitate

Odată ce firma este înregistrată, urmează pașii operaționali. Deschiderea unui cont bancar pentru persoana juridică este obligatorie pentru a putea încasa și efectua plăți. Vei avea nevoie de un program de facturare – în prezent există numeroase soluții cloud care automatizează emiterea facturilor, gestiunea stocurilor și monitorizarea încasărilor.

Colaborarea cu o firmă de contabilitate este vitală. Un contabil bun nu este doar un simplu operator de date, ci un partener strategic care te poate ghida în deciziile financiare, te poate ajuta cu optimizări fiscale legale și se asigură că toate declarațiile sunt depuse la timp și corect. Dacă vei avea angajați, procesul implică înregistrarea contractelor individuale de muncă în REVISAL și calculul lunar al salariilor și al taxelor aferente (CAS, CASS, impozit pe venit), responsabilități care cad de obicei în sarcina expertului contabil.

Drumul antreprenoriatului este un maraton, nu un sprint. Este plin de provocări, dar și de satisfacții pe măsură. O fundație solidă, construită pe o bună cunoaștere a obligațiilor legale și fiscale, dublată de o capacitate de adaptare la dinamica pieței, este cheia pentru a naviga cu succes în mediul de afaceri românesc și pentru a-ți transforma viziunea într-o poveste de succes durabilă.

Sursa foto: Pexels.com