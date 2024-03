Grecia devine hub energetic pentru Europa

Subsecretarul de stat american pentru resurse energetice, Jeffrey Pyatt, vorbind la Forumul II Macedonia de Est și Tracia, organizat la Alexandroupolis, a subliniat importanța lui și a precizat că partea americană se va implica în susținerea proiectului. Coridorul Vertical de gaze, alături de terminalul plutitor de GNL de la Alexandroupolis, așază Grecia ca poartă principală de aprovizionare pentru țările din sud-estul Europei.

„Folosind infrastructura existentă din Grecia către Ucraina, Coridorul Vertical va permite GNL-ului importat prin Grecia să umple rezervoarele uriașe de stocare din Ucraina, oferind o nouă sursă de gaze naturale pentru Europa Centrală și Balcanii de Vest, contribuind astfel la reducerea volatilității prețului pe parcurs”, a spus Pyatt. La fel ca IGB (interconectorul de gaz Grecia-Bulgaria - n. red) și Alexandroupolis FSRU (terminalul plutitor de LNG de la Alexandroupolis – n. red), Coridorul Vertical va fi considerat într-o zi un proiect al cărui obiectiv de conectivitate Sud-Nord este atât de evident, încât investițiile și angajamentul politic necesare vor fi excluse, a subliniat oficialul american. În acest context, el a subliniat că atât actualul ambasador al SUA, George Tsounis, cât și echipa sa din Atena, precum și propria echipă din Washington s-au concentrat asupra modului în care pot contribui la promovarea acestui proiect. El s-a referit, de asemenea, la dinamica energetică a Macedoniei de Est și a Traciei, subliniind că, având proiecte precum terminalul de GNL din Alexandroupoli, regiunea „se îndreaptă și mai mult în centrul eforturilor Greciei în materie de securitate energetică, deoarece capacitatea de import de GNL a țării practic s-a dublat peste noapte”.

Ce înseamnă Coridorul Vertical

Conceptul de coridor vertical nu este un proiect tradițional de conductă unică, ci un sistem care conectează rețelele naționale de gaze existente și alte infrastructuri de gaze pentru a asigura tranzitul gazelor și pentru a contribui astfel la securitatea energetică. Gazele care vor veni Grecia vor urca, în nord, prin Bulgaria, România, apoi prin Ungaria și Slovacia. Și Serbia se va putea aproviziona de aici, în prezent fiind în dezvoltare un gazoduct între această țară și Bulgaria. De asemenea, o miză foarte importantă este Ucraina, țară cu un consum semnificativ de gaze (circa 20 mld. metri cubi anual). Ucraina nu poate aduce gaz din Grecia decât prin România, interconectorul Isaccea - Negru Vodă, ce traversează Dobrogea, fiind perfect operațional și având și o capacitate maximă de 7 miliarde de metri cubi. Anul acesta a avut loc, la sediul companiei românești, întâlnirea strategică a operatorilor de transport și sistem (OTS) semnatari ai Memorandumului de Înțelegere pentru Coridorul Vertical. Printre OTS-urile semnatare s-au numărat: Transgaz, DESFA (Grecia), Gastrade (Grecia), Bulgartransgaz (Bulgaria), ICGB (Bulgaria-Grecia) și FGSZ (Ungaria). Au participat cu statut de observator Eustream (Slovacia), GTSOU (Ucraina) și Vestmoldtransgaz (Republica Moldova). Reuniunea de la București a pus bazele noului memorandum de înțelegere. Acesta s-a semnat pe 19 ianuarie, cu ocazia reuniunii grupului pentru conectivitate energetică a Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC).

Importanța FSRU Alexandroupolis

Platforma plutitoare de gaz natural lichefiat (GNL) FSRU Alexandroupolis a fost fixată în Marea Traciei pe 17 decembrie și se află acum în probe de funcționare. Conform estimărilor, proiectul va fi dat în exploatare comercială pe 30 aprilie, urmând ca 70% din volumele de gaze care ajung la instalațiile sale vor fi distribuite către Bulgaria și de acolo prin interconexiuni transfrontaliere către Serbia, Macedonia de Nord, România și de acolo până în Moldova și Ucraina și la vest până în Ungaria și Slovacia. Instalația este dezvoltată de compania de proiect Gastrade, care are alți patru acționari cu o participație de 20% fiecare – operatorul grec de transport de gaze DESFA, Gaslog Cyprus Investment, furnizorul grec de gaze DEPA Commercial și Elmina Copelouzos din cadrul grupului Copelouzos. Capacitatea terminalului a fost deja contractată pe termen lung în proporție de aproape 80% de către 13 companii, dar există un interes sporit și pentru restul capacității. Unitatea plutitoare dispune de trei unități de regazeificare, cu o capacitate totală de 5,5 miliarde de metri cubi pe an și are o capacitate de stocare de 153.000 metri cubi de gaz.

Gazoductul IGB, pus în funcțiune

În octombrie 2022, consorțiul ICGB a pus în funcțiune proiectul gazoductului Interconector Grecia-Bulgaria (IGB), de 3 miliarde de metri cubi pe an, între orașul Komotini din nordul Greciei și Stara Zagora din Bulgaria. Gazoductul de 182 km se conectează la conducta Trans Adriatic Pipeline (TAP), care transportă gaze azere prin conducta Turcia-Grecia-Italia și la terminalul LNG Revithoussa din Grecia. Interconectorul este foarte important și pentru România, care poate beneficia astfel de gazul azer sau de GNL.

Conducta de un miliard de euro

Compania DESFA, operatorul grec al sistemului de transport al gazelor naturale, a anunțat în vara anului trecut că intenționează să construiască o conductă de hidrogen de 540 km care să lege Grecia de Bulgaria pe ruta Salonic - Sofia, făcând parte dintr-un viitor coridor european de sud-est. Proiectul, în valoare de un miliard de euro, a primit aprobarea inițială de evaluare tehnică din partea Comisiei Europene, ceea ce îl califică pentru a fi inclus pe lista de proiecte europene de interes comun (PCI). DESFA este o filială a DEPA, compania de stat de furnizare a gazelor naturale din Grecia.