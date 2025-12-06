Guvernul a aprobat continuarea a peste 500 de proiecte de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor din PNRR

x close
de Redacția Jurnalul    |    06 Dec 2025   •   16:30
Sursa foto: FB Administrația Fondului pentru Mediu

Guvernul României a aprobat în ultima ședință, prin Ordonanță de Urgență, măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) pentru continuarea proiectelor de infrastructură finanțate inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență și aflate în risc de neîncadrare în jaloanele și termenele stabilite cu Comisia Europeană.

Prin noile reglementări ale actului normativ promovat în Guvern de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerul Finanțelor (MF), aceste investiții vor fi preluate în finanțare de Administrația Fondului pentru Mediu, asigurându-se că lucrările începute nu se opresc, iar comunitățile locale nu pierd proiectele esențiale pentru infrastructura de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor.

Măsurile adoptate permit finanțarea proiectelor cu un progres fizic de până la 30% care nu se mai încadrează în alocările PNRR, oferind o soluție rapidă și eficientă pentru evitarea blocajelor și pentru protejarea investițiilor deja executate.

Administrația Fondului pentru Mediu va asigura finanțarea proiectelor preluate în limita unui buget estimat la 4,34 miliarde lei, astfel încât peste 500 de proiecte să poată continua fără întreruperi. Totodată, AFM va putea finaliza sesiunea de proiecte depuse în 2024 pentru modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, oferind o perspectivă clară pentru beneficiarii locali.

Implementarea acestor măsuri permite rectificarea bugetului AFM și a Fondului pentru Mediu, încheierea actelor adiționale necesare modificării surselor de finanțare și continuarea programelor deja contractate. În acest fel, tranziția de la finanțările PNRR către mecanisme naționale se realizează controlat, evitând pierderea unor investiții strategice, lucrări degradate sau riscul unor penalități pentru România.

Prin aprobarea acestor măsuri, Guvernul și Ministerul Mediului își reafirmă angajamentul de a asigura continuitatea investițiilor care contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților și la respectarea obligațiilor europene ale României în domeniul apei, deșeurilor și protecției mediului.

 

Subiecte în articol: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene administratia fondului pentru mediu canalizare epurare alimentare cu apa
