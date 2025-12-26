Ce profesii supraviețuiesc Inteligenței Artificiale: Meseriașii revin în forță

Locurile de muncă de tipul blue collars, considerate mult timp inferioare, devin tot mai căutate și mai bine plătite.

Inteligența Artificială schimbă piața muncii

Instalatorii, electricienii și tâmplarii sunt printre cei care profită cel mai mult de această schimbare, scrie 20minutos.

Pablo Gracia este unul dintre cei care au simțit pe propria piele impactul noilor tehnologii. La 20 de ani, lucra în domeniul audiovizual, într-o perioadă în care tehnologia video părea sigură și greu de înlocuit. Zece ani mai târziu, smartphone-urile făceau deja mare parte din munca lui inutilă. A urmat o reconversie spre jurnalismul scris, convins că scrisul nu poate fi înlocuit de o mașină.

„Cum ar putea o mașină să scrie texte și să facă muncă de comunicare ca un om, asta mi-am spus atunci”, povestește Pablo Gracia.

Realitatea avea să îl contrazică. După ani buni ca freelancer, a observat cum clienții încep să trimită comunicate deja redactate cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Piața se restrângea vizibil.

„Nu pot spune că IA mi-a luat direct munca, nu ar fi complet corect. Dar piața se micșorează drastic. Am început să primesc texte gata făcute, generate automat”, explică el.

În acel moment, Gracia a luat o decizie radicală. A ales să meargă exact în direcția opusă.

„Am decis să mă duc într-un domeniu unde Inteligența Artificială are, deocamdată, mari dificultăți. M-am înscris la un program de formare profesională în instalații termice și fluide, practic instalații sanitare și refrigerare.”

Schimbarea nu a fost ușoară. La 40 de ani a ajuns din nou pe băncile școlii, alături de elevi de 18 ani.

„A fost un șoc generațional. La început mi-a fost greu,dar acum sunt în anul doi și încep stagiul de practică. Îmi dau seama că am făcut alegerea corectă.”

Dispar sute de mii de locur de muncă

Potrivit unui studiu Randstad Research, Inteligența Artificială ar putea duce la pierderea a aproximativ 400.000 de locuri de muncă nete în Spania în următorii zece ani. Fenomenul este însă similar și în alte țări europene, inclusiv în România, unde domeniile creative și administrative sunt tot mai expuse automatizării.

În același timp, meseriile manuale devin tot mai rare și mai bine plătite. Recent, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat că viitorii milionari vor fi instalatorii, electricienii și tâmplarii. Afirmația este susținută și de profesioniști din domeniu.

„Meseriile nu dispar, dimpotrivă, capătă valoare. Un bun instalator sau electrician, care folosește tehnologia și are gândire antreprenorială, are mai multe oportunități ca oricând”, explică Fernando Lacambra, director general al unei platforme de intermediere între clienți și profesioniști din construcții.

Aceeași tendință este observată și pe piața muncii.

„Meseriile manuale sunt tot mai apreciate, nu doar pentru că sunt greu de automatizat, ci și pentru că există o lipsă reală de specialiști calificați”, afirmă Mónica Pérez, reprezentant InfoJobs.

Un exemplu clar este cel al lui Nicolás Miñones, un tânăr de 30 de ani care a lucrat mai mulți ani în Australia. Acolo a început cu munci simple, de la curățenie și grădinărit, până la mici reparații. În timp, a ajuns să lucreze ca electrician pe ambarcațiuni de lux.

„Nu mi-a fost niciodată rușine să muncesc. Sunt curios și îmi place să repar lucruri. Acolo am descoperit că îmi place mult mai mult munca practică decât biroul”, spune Miñones.

Întors acasă, a încercat să revină în domeniul tehnic, dar fără succes. A observat însă o lipsă uriașă de electricieni și instalatori.

De la copyriter la instalator pe cont propriu

„Nu aveam experiență în instalații de locuință, dar m-am aruncat. M-am făcut PFA și am început. Sunt de un an pe cont propriu și nu mai fac față cererii.”

Lipsa forței de muncă bine pregătite este una dintre principalele probleme din domeniu.

„Forța de muncă există, dar nu e prea bună. Din acest motiv firmele plătesc mai bine și nu pot înlocui ușor oamenii”, explică Pablo Gracia.

„Dacă ești organizat și serios, se pot câștiga sume foarte bune. Văd asta zilnic.”

Miñones confirmă presiunea din teren.

„Lucrăm în lanț. Dacă întârzie un meseriaș, se blochează tot. Am avut zile de 12 ore, inclusiv în weekend, ca să acopăr golurile.”

Tehnologia nu este însă exclusă din aceste meserii. Din contră, este tot mai prezentă în organizare și management.

„Inteligența Artificială ne ajută la planificare, la comunicarea cu clienții și la luarea deciziilor pe baza datelor reale”, explică Fernando Lacambra.

Pentru Pablo Gracia, acest lucru nu este o amenințare.

„Nu mă sperie tehnologia. Mă liniștește. Prefer să mă adaptez din timp.”

Privind spre viitor, el admite că nici meseriile manuale nu sunt complet ferite de automatizare.

„Poate peste 15 sau 20 de ani vor apărea roboți care să facă și aceste lucruri. Dar cineva va trebui mereu să răspundă, să verifice, să repare. Exact ca în jurnalism.”

Concluzia specialiștilor este clară. Viitorul aparține celor care știu o meserie și sunt dispuși să învețe constant.

„Tehnologia nu vine să îi înlocuiască pe meseriași, ci să le crească valoarea. Cine lucrează bine cu mâinile și gândește ca un antreprenor are un avantaj uriaș”, subliniază Fernando Lacambra.

Într-o lume dominată de Inteligența Artificială, munca practică, considerată cândva inferioară, își recapătă locul și respectul. Iar pentru mulți, devine nu doar o soluție de supraviețuire, ci o adevărată oportunitate financiară.